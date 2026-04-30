Fendenti al volto con una bottiglia rotta in stazione a Gallarate: arrestato un 26enne

A Gallarate un 26enne di origine gambiana è stato arrestato dai carabinieri dopo una serie di episodi violenti avvenuti nei pressi della stazione ferroviaria. L’uomo, già destinatario del divieto di dimora in provincia di Varese per reati legati agli stupefacenti, è stato fermato e portato in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria (Foto:Ai).

L’escalation di violenza nel weekend, una bottiglia come coltello

I fatti risalgono allo scorso fine settimana, quando il giovane è tornato nell’area tra via Beccaria e via XXV Aprile, nonostante la misura cautelare a suo carico. Qui avrebbe dato origine a diverse liti con altri cittadini stranieri, richiedendo più volte l’intervento delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio.

L’episodio più grave si è verificato nella giornata di sabato. Durante una lite con un cittadino nigeriano, il 26enne ha rotto una bottiglia di birra e l’ha utilizzata per colpire l’altro uomo alla nuca e al volto. La vittima è stata trasportata all’ospedale cittadino, dove è rimasta ricoverata fino al lunedì successivo.

L’arresto e il carcere

Dopo l’aggressione, il responsabile è stato individuato e bloccato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gallarate, con il supporto di una volante del Commissariato. È stato denunciato per lesioni personali aggravate.

Alla luce dei fatti, il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, convertendola in custodia in carcere per la gravità e la ripetizione dei comportamenti violenti. Nella mattinata del 15 aprile l’uomo è stato rintracciato, arrestato e condotto nel carcere di Busto Arsizio.

I controlli nell’area della stazione

L’episodio riaccende l’attenzione sulla zona della stazione ferroviaria di Gallarate, già oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine. L’intervento congiunto tra carabinieri e polizia ha permesso di fermare il responsabile e riportare la situazione sotto controllo.