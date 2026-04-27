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Gallarate/Malpensa

Fermato in auto ad Albizzate con la cocaina nascosta in bocca e in un calzino: in manette un 27enne

L'uomo era a bordo della propria autovettura lungo via Montello, alla vista della pattuglia ha simulato di avere l’auto in panne e una gomma bucata

Carabinieri Domodossola

I Carabinieri di Albizzate hanno arrestato un 27enne di origine albanese con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti si sono svolti nel weekend di metà aprile.

L’uomo, fermo a bordo della propria autovettura lungo via Montello, alla vista della pattuglia ha simulato di avere l’auto in panne, avvicinandosi addirittura verso la ruota prossima al margine della carreggiata e facendo credere che fosse bucata. L’atteggiamento sospetto non è passato inosservato ai carabinieri.

Lo hanno subito controllato, notando tra l’altro che aveva uno strano rigonfiamento ad una guancia. A nulla sono valse le scuse accampate: non si trattava né di una gomma da masticare né di mal di denti. In bocca nascondeva 4 dosi di cocaina, confezionate e termosaldate.

Nel corso della successiva perquisizione è emerso che l’uomo aveva addosso 865 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Inoltre, proprio nei pressi della ruota a cui si era avvicinato i militari hanno rinvenuto un calzino contenente altre 26 dosi di cocaina uguali a quelle che aveva nascosto in bocca.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e successivamente condotto davanti al Tribunale di Busto Arsizio.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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