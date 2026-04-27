Fermato in auto ad Albizzate con la cocaina nascosta in bocca e in un calzino: in manette un 27enne
L'uomo era a bordo della propria autovettura lungo via Montello, alla vista della pattuglia ha simulato di avere l’auto in panne e una gomma bucata
I Carabinieri di Albizzate hanno arrestato un 27enne di origine albanese con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti si sono svolti nel weekend di metà aprile.
L’uomo, fermo a bordo della propria autovettura lungo via Montello, alla vista della pattuglia ha simulato di avere l’auto in panne, avvicinandosi addirittura verso la ruota prossima al margine della carreggiata e facendo credere che fosse bucata. L’atteggiamento sospetto non è passato inosservato ai carabinieri.
Lo hanno subito controllato, notando tra l’altro che aveva uno strano rigonfiamento ad una guancia. A nulla sono valse le scuse accampate: non si trattava né di una gomma da masticare né di mal di denti. In bocca nascondeva 4 dosi di cocaina, confezionate e termosaldate.
Nel corso della successiva perquisizione è emerso che l’uomo aveva addosso 865 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Inoltre, proprio nei pressi della ruota a cui si era avvicinato i militari hanno rinvenuto un calzino contenente altre 26 dosi di cocaina uguali a quelle che aveva nascosto in bocca.
L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e successivamente condotto davanti al Tribunale di Busto Arsizio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.