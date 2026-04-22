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Ferrara (M5S) alla Camera dei deputati: “La Global Sumud Flotilla risponde alla tragedia palestinese”

Il deputato varesino critica l'immobilismo dei governi e ribadisce l'importanza della mobilitazione della società civile per affrontare la crisi umanitaria in Palestina

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La conferenza stampa dedicata alla Global Sumud Flotilla, svoltasi mercoledì 22 aprile alla Camera dei deputati, è stata prenotata e organizzata dall’onorevole varesino Antonio Ferrara, deputato del MoVimento 5 Stelle, in collaborazione con la collega Stefania Ascari.

Nel suo intervento introduttivo, Ferrara ha posto al centro il significato umano, civile e politico dell’iniziativa, sottolineando come la Global Sumud Flotilla rappresenti una risposta concreta della società civile davanti all’immobilismo dei governi di fronte alla tragedia che continua a colpire il popolo palestinese.

“Di fronte a una tragedia umanitaria di questa portata – ha dichiarato Ferrara – non esiste una neutralità autentica. Quando i governi non fanno fino in fondo il proprio dovere, quando restano fermi o si limitano a dichiarazioni prudenti che non cambiano nulla, sono i cittadini e le cittadine a organizzarsi dal basso, a costruire reti e a fare la differenza”.

Ferrara ha evidenziato come la forza della flottiglia stia proprio nella sua natura: una mobilitazione che non nasce nei palazzi del potere, ma nelle case, nelle associazioni, nei collettivi, nei sindacati e nei movimenti. “Una rete – ha detto Ferrara – civile che mette a disposizione tempo, presenza e risorse per trasformare la solidarietà in azione concreta.

Nel corso del suo intervento, il deputato varesino ha anche rimarcato che vedere migliaia di persone attivarsi in modo reale e diretto smaschera la retorica vuota dei governi e dimostra “una verità semplice: se si vuole, si può agire” ha detto, esprimendo una critica politica netta alla linea tenuta dal Governo italiano, definendola “timida, insufficiente e inadeguata rispetto alla gravità dei fatti” e sottolineando come “non sia più accettabile rifugiarsi in una prudenza di facciata mentre il quadro umanitario resta devastante”.

L’onorevole Ferrara ha quindi ringraziato per il contributo e la partecipazione Maria Elena Delia, Susan Abdallah, Maya Issa, Tony La Piccirella, Dario Salvetti, la collega Stefania Ascari, il senatore Marco Croatti, Laura Boldrini e Marco Grimaldi, insieme alle realtà associative e civiche presenti, esprimendo riconoscenza verso tutti coloro che continuano a lavorare con impegno, costanza e coraggio per tenere alta l’attenzione pubblica e politica su questa vicenda.

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Pubblicato il 22 Aprile 2026
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