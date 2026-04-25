Ferrara (M5S): solidarietà europea antifascista nel giorno della Liberazione

Nel giorno del 25 aprile, Festa della Liberazione, l’On. Antonio Ferrara (M5S) ha ricevuto una lettera ufficiale di solidarietà dalla FIR – Fédération Internationale des Résistants, storica rete europea antifascista che riunisce oltre 60 associazioni in 25 Paesi.

Nel documento, la FIR esprime «piena solidarietà» per quanto accaduto alla Camera dei Deputati in relazione agli eventi del 30 gennaio, sottolineando come l’azione intrapresa fosse volta a «contrastare la normalizzazione di ideologie fondate su razzismo, esclusione e autoritarismo all’interno delle istituzioni democratiche» .

La Federazione evidenzia inoltre che sanzionare chi difende i principi antifascisti «rischia di inviare un messaggio inquietante», ribadendo che la vigilanza contro il ritorno di tali ideologie è una responsabilità condivisa a livello europeo .

«Ricevere questa solidarietà proprio il 25 aprile – dichiara Ferrara – ha un valore che va oltre la dimensione personale: è la conferma che i valori della Resistenza e dell’antifascismo non sono solo memoria, ma un impegno vivo e attuale, riconosciuto anche a livello internazionale».

«Colpisce – prosegue – che mentre in Europa si richiama con chiarezza il fondamento antifascista delle nostre istituzioni, qui in Italia si arrivi persino a sanzionare chi quei valori li difende. Una contraddizione che merita più di una riflessione… e magari anche un po’ di memoria storica, che evidentemente in alcuni banchi di Governo è rimasta nei cassetti della campagna elettorale».

Ferrara conclude ribadendo che «il Movimento 5 Stelle continuerà a difendere senza ambiguità i principi costituzionali e antifascisti della Repubblica, perché la Liberazione non è una celebrazione rituale, ma una responsabilità quotidiana».