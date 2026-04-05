Festa americana a Varese: il Team Ohio vince il Giovani Leggende

In un finale di partita emozionante, il Team Ohio – una selezione di giocatori coordinata dalla Columbus Basketball Club – è tornato sul trono del Giovani Leggende Varese, il torneo di pallacanestro under 17 intitolato alla memoria di Sandro Galleani e diretto erede dei predecessori “Rizzi” e “Barillà”.

La formazione americana si è imposta nella finalissima, disputata alla Itelyum Arena, per 88-87 sull’EA7 Armani Milano al termine di un match dai due volti. Il Team Ohio – che nel 2000 portò a Varese un giovanissimo LeBron James – ha dominato l’incontro per circa 25‘ toccando anche i 20 punti di vantaggio. L’Olimpia però è riuscita a reagire piazzando Dozio in difesa sul play avversario Filia, impreciso al tiro ma fondamentale nell’attivare le azioni del proprio attacco.

Nell’ultimo quarto la rimonta milanese ha ridotto sempre più le distanze e – complici troppi tiri liberi sbagliati da Ohio e la buona vena dell’Olimpia dell’arco – ha caricato di tensione ed emozioni i minuti finali. Un canestro di Johnson è sembrato decisivo ma Milano ha prima segnato da 3 e poi siglato il -1 con Lasalandra che ha anche subito fallo a 2″ dalla fine. Ma anche il numero 20 lombardo ha tremato in lunetta, sbagliando il libero del pareggio e consegnando così il trofeo agli americani.

Ottimi, per il Team Ohio, le ali McNeal e Cornett (26 e 20 punti) che si sono dimostrati capaci di sfruttare il fisico ma di usare bene anche la tecnica. Curiosa la scelta di giocare per 39′ a zona (contro cui l’Olimpia ha faticato a lungo), anche se negli ultimissimi possessi Ohio è passata alla difesa a uomo; la squadra del resto era formata da soli 8 giocatori e quello era l’unico modo per evitare problemi di falli.

Un altro americano, Tony Williams, si è invece imposto nella gara delle schiacciate. Per Milano oltre ai 18 punti di Lasalandra ci sono stati i 16 di Finazzer e i 14 di Puccia. La partita per il terzo posto è stata invece vinta dai tedeschi dei Falcons di Norimberga ai danni degli estoni del Taltech BS. A Masnago, davanti a un buon pubblico (tra cui Luis Scola e diversi giocatori della Openjobmetis: Moore, Villa, Assui) si è così conclusa l’edizione 2026 della rassegna ora organizzata da Il Basket Siamo Noi che ha abbinato anche questo appuntamento alla School Cup, tanto che durante la finale si è esibita anche la Stein Dance Crew di Gavirate, uno dei migliori corpi di ballo del torneo scolastico.

DAL PARQUET – Ascolta la 25a puntata del nostro podcast dedicata alla partita tra Trieste e Openjobmetis.