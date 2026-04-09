Festa d’Aprile 2026, il circolo Quarto Stato celebra la Liberazione con eventi tra memoria, cultura e musica

In occasione della Festa della Liberazione, La Casa del Popolo di Cardano, con il suo circolo, il Quarto Stato, in collaborazione con la sezione ANPI, presenta la “Festa d’Aprile 2026”, un articolato programma di iniziative culturali, artistiche e musicali che si svolgeranno nel corso del mese di aprile.

Un calendario pensato per coinvolgere la cittadinanza e stimolare una riflessione collettiva sui valori della Resistenza, della libertà e della memoria storica, attraverso linguaggi diversi e accessibili a tutte e tutti.

Si parte questa sera, 9 aprile, con l’incontro “Quando il fascismo dettava la dieta”, di e con Enzo R. Laforgia e People Editore, per approfondire un aspetto meno noto ma significativo della vita durante il regime.

Il tema del carcere e della libertà sarà al centro del weekend dell’11 e 12 aprile: un focus che apre un ciclo di tre appuntamenti dedicati a temi etici, che proseguirà nei prossimi mesi con momenti di approfondimento su Genova 2001 e, successivamente, sul tema delle migrazioni. Un percorso che si inserisce nei valori della Resistenza, interrogando il presente sul senso della pena, sui diritti delle persone detenute e sul confine tra giustizia e esclusione sociale. Parlare di carcere, oggi, significa infatti riflettere concretamente su libertà, dignità e reinserimento, temi profondamente legati all’idea di democrazia nata dalla

Liberazione.

● Sabato 11 aprile (ore 20.30) presentazione del libro “Neanche un filo d’erba” con l’autore Paolo Bellati, con racconti e riflessioni dal carcere minorile. A seguire, concerto live di Laura B e Nicola Gallo.

● Domenica 12 aprile (ore 18.30) workshop espressivo a cura di Elisa Carnelli (Oblò Teatro), seguito alle ore 20.30 dalla presentazione del rapporto di Antigone con Perla Allegri.

La musica resistente prosegue il 18 aprile con il concerto dei Kabubi Band, mentre il 24 aprile sarà la volta degli Skassapunka con il loro live acustico. La nota band, tra il punk e lo ska, porterà sul nostro palco le loro canzoni tra cui alcune tratte da “Aldo chiama ancora”, album uscito nel 2025 per gli 80 anni della Liberazione con collaborazioni eccellenti (alcune delle quali passante anche da Circolo come Cisco, Gang e Casa del Vento).

Le celebrazioni culmineranno il 25 aprile, giornata della Liberazione, in cui la cooperativa invita ai cortei comunali e alla “biciclettata resistente” al mattino a Cardano; il circolo sarà regolarmente aperto la sera.

Tutti gli eventi si terranno al Circolo Quarto Stato (via Vittorio Veneto 1, Cardano al Campo). Le iniziative sono a ingresso libero e gratuito; è sempre consigliata la prenotazione per la cena e per il workshop espressivo.

“Morirò, se non servo la memoria”

Per informazioni: www.circoloquartostato.it