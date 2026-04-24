“Festa della Liberazione”, a Vedano Olona una giornata con l’Anpi tra memoria e cultura

La sezione Anpi Basso-Sankara organizza per sabato 25 aprile una giornata articolata tra cerimonia istituzionale al Monumento dei Caduti e un incontro culturale dedicato alla storia della Resistenza nel Varesotto

A Vedano Olona la Festa della Liberazione si celebra con una giornata di iniziative tra memoria e cultura. Sabato 25 aprile la sezione Anpi “Basso-Sankara” invita la cittadinanza a partecipare a due momenti pubblici pensati per ricordare i valori della Resistenza e riflettere sulla storia del territorio.

Il primo appuntamento è fissato alle 10 al Monumento dei Caduti, nel Parco delle Rimembranze. Qui si terranno l’alzabandiera e gli interventi delle autorità, in un momento istituzionale aperto a tutta la cittadinanza per commemorare la Liberazione.

La giornata prosegue alle 17 nella sala consiliare di Villa Aliverti, in piazzetta della Pace, con un appuntamento culturale. Lo scrittore Claudio Macchi presenterà il suo ultimo libro “La provincia di Varese nella stagione della Resistenza”, dedicato alle vicende locali durante gli anni della lotta partigiana.

L’incontro sarà introdotto e moderato dalla professoressa Daniela Franchetti e si svolge in collaborazione con l’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.