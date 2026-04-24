Mornago - Evento sponsorizzato
Festa di Primavera a Mornago: giochi, live e un pranzo speciale per i 40 anni della Pro Loco
Due giorni di festa a Mornago per celebrare la primavera e i 40 anni della Pro Loco: musica dal vivo, stand gastronomici, attività per bambini e un pranzo speciale con lo chef Roberto Valbuzzi
Un fine settimana per stare insieme, all’aria aperta, tra buon cibo, musica e attività per tutte le età. A Mornago nel weekend del 2 e 3 maggio, vi aspetta la Festa di Primavera, organizzata dalla Pro Loco che quest’anno coincide con un traguardo importante: i 40 anni di attività dell’associazione.
L’appuntamento è nel parcheggio di via Stazione 61, con un programma distribuito su due giornate.
Il programma
Si parte sabato 2 maggio, dalle 18.00 alle 24.00, con l’apertura degli stand gastronomici che proporranno frittura di pesce, guancette con polenta, pulled pork, salamella e molto altro e una serata animata dalla musica dal vivo dei Monkey Scream. Non mancheranno le attività dedicate ai più piccoli, con giochi e gonfiabili pensati per le famiglie.
La festa prosegue domenica 3 maggio, dalle 12.00 alle 18.00, giornata centrale anche per celebrare l’anniversario della Pro Loco. In programma un momento dedicato alla storia dell’associazione e alle persone che ne hanno fatto parte, ma soprattutto un pranzo su prenotazione che rappresenta uno dei momenti più attesi. A firmare il menù sarà lo chef Roberto Valbuzzi, volto noto della televisione e originario del territorio, che proporrà piatti legati alla tradizione locale: polenta fritta con salumi e formaggina, risotto alla crema di piselli e stracchino con limone candito e olio al timo, e dessert della pasticceria Dolce Arte. Il costo è di 25 euro (bevande escluse) e i posti sono limitati.
Per partecipare al pranzo è necessaria la prenotazione al numero 338 2296113.
Durante entrambe le giornate resteranno attivi gli spazi dedicati al cibo e all’intrattenimento, in un contesto pensato per essere accogliente e accessibile.
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie a un’area coperta e riscaldata.
Un’occasione semplice ma curata per vivere il paese, incontrarsi e dare il benvenuto alla bella stagione.