Festa di Primavera a Mornago: giochi, live e un pranzo speciale per i 40 anni della Pro Loco

Un fine settimana per stare insieme, all’aria aperta, tra buon cibo, musica e attività per tutte le età. A Mornago nel weekend del 2 e 3 maggio, vi aspetta la Festa di Primavera, organizzata dalla Pro Loco che quest’anno coincide con un traguardo importante: i 40 anni di attività dell’associazione.

L’appuntamento è nel parcheggio di via Stazione 61, con un programma distribuito su due giornate.

Il programma

Si parte sabato 2 maggio, dalle 18.00 alle 24.00, con l’apertura degli stand gastronomici che proporranno frittura di pesce, guancette con polenta, pulled pork, salamella e molto altro e una serata animata dalla musica dal vivo dei Monkey Scream. Non mancheranno le attività dedicate ai più piccoli, con giochi e gonfiabili pensati per le famiglie.

La festa prosegue domenica 3 maggio, dalle 12.00 alle 18.00, giornata centrale anche per celebrare l’anniversario della Pro Loco. In programma un momento dedicato alla storia dell’associazione e alle persone che ne hanno fatto parte, ma soprattutto un pranzo su prenotazione che rappresenta uno dei momenti più attesi. A firmare il menù sarà lo chef Roberto Valbuzzi, volto noto della televisione e originario del territorio, che proporrà piatti legati alla tradizione locale: polenta fritta con salumi e formaggina, risotto alla crema di piselli e stracchino con limone candito e olio al timo, e dessert della pasticceria Dolce Arte. Il costo è di 25 euro (bevande escluse) e i posti sono limitati.

Per partecipare al pranzo è necessaria la prenotazione al numero 338 2296113.

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Durante entrambe le giornate resteranno attivi gli spazi dedicati al cibo e all’intrattenimento, in un contesto pensato per essere accogliente e accessibile.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie a un’area coperta e riscaldata.

Un’occasione semplice ma curata per vivere il paese, incontrarsi e dare il benvenuto alla bella stagione.

Contatti

Pro Loco Mornago

Via Monte Ortigara, 21020 Mornago (VA)

T: 338 229 6113

@: prolocomornago1986@gmail.com