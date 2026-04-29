Festival dedicato a Beata Giuliana: musica e giovani protagonisti a Busto Arsizio

È partita con grande partecipazione la kermesse musicale dedicata a Beata Giuliana, ospitata all’oratorio di San Bernardino, accanto alla Cascina dei Poveri, luogo simbolo riscoperto e valorizzato negli ultimi anni dall’Associazione Riabitare.

L’iniziativa, che da tre anni punta i riflettori su questo complesso del XV secolo, si inserisce anche in una prospettiva più ampia legata al futuro sviluppo dell’area, in vista del nuovo ospedale previsto sul territorio.

Dopo l’apertura di ieri con cori di voci, la seconda serata del festival ha offerto un ricco programma musicale, in un crescendo di emozioni. Si è partiti con un quartetto d’archi che ha interpretato Wolfgang Amadeus Mozart, seguito da un ensemble che ha eseguito brani di John Williams. Il gran finale ha visto protagonisti anche Aleksandr Borodin e Georges Bizet, con un organico completo composto da circa ottanta giovani musicisti.

Ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni, affiancati dai loro docenti, hanno dato vita a un momento di grande valore artistico e umano, dimostrando talento, impegno e passione.

Il festival proseguirà domani presso la Sala Pro Busto con un concerto di chitarre accompagnato da un corpo di ballo, offrendo un’ulteriore occasione per apprezzare questi giovani artisti, di cui Busto Arsizio può dirsi orgogliosa. Un segnale concreto e positivo che racconta una generazione spesso diversa da come viene rappresentata.