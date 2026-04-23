Fiaccolata, Girometta d’oro, moto storiche e mamma dell’anno: la Famiglia Bosina celebra la Festa di san Vittore

Il capoluogo si veste a festa per il suo patrono, oltre alla Festa di San Vittore presentata nella mattinata di giovedì 23 aprile, alla cui organizzazione hanno partecipato diverse realtà (LEGGI QUI), la Famiglia Bosina ha ufficializzato il programma per la giornata di domenica 3 maggio 2026. Una giornata che, pur mantenendo salde le tradizioni come la fiaccolata e il rito del faro, porterà con sé alcune novità significative volte a valorizzare l’eccellenza e il tessuto sociale della città.

Commercio e industria: dalle radici alle nuove sfide

Quest’anno non saranno presenti i Cavalieri del Lavoro, poiché nessuno dei 16 premiati del Varesotto risiede nel comune di Varese. L’attenzione si sposterà quindi sulle attività commerciali cittadine, con una scelta simbolica e nuova: un premio andrà a una realtà storica con 130 anni di attività, un secondo riconoscimento sarà consegnato a un’attività aperta da appena un mese, per premiare il coraggio di chi decide di investire nel commercio di vicinato in un contesto economico complesso.

Dopo l’omaggio degli scorsi anni a Flaminio Bertoni, il comparto dei motori celebrerà l’eccellenza varesina su due ruote. Il corteo vedrà protagoniste le moto storiche di marchi leggendari nati o cresciuti nel territorio, come Aermacchi e MV Agusta.

Una “Mamma dell’anno” speciale

La novità più toccante, oltre alla consegna della Girometta d’Oro (il riconoscimento cittadino, appuntamento alle 10 in Salone Estense) riguarda il riconoscimento alla “Mamma dell’anno”. Se in passato il premio guardava a madri con molti figli o impegnate nel sociale, l’edizione 2026 celebrerà una centenaria di 101 anni, simbolo di continuità generazionale nel suo ruolo di mamma, nonna e bisnonna.

La giornata si concluderà, come da tradizione, con un aperitivo in piazza Canonica offerto dalla Famiglia Bosina al termine della celebrazione eucaristica.

La celebrazione inizierà all’alba e si snoderà tra il Sacro Monte e il centro cittadino:

Ore 6.15: Benedizione della fiaccola al Santuario del Sacro Monte da parte di don Eros Monti.

Ore 6.20: Partenza dell’11ª fiaccolata a staffetta (44 km) attraverso i rioni varesini.

Ore 10.00: Cerimonia al Salone Estense per il conferimento della “Girometta d’oro” e i premi alle attività commerciali.

Ore 10.30: Arrivo della fiaccola in via Sacco e ingresso nel Salone.

A seguire: Corteo verso piazza San Vittore con la partecipazione di sbandieratori e la consegna della fiaccola dal Sindaco al Prevosto.

Ore 11.30: Santa Messa solenne in Basilica, seguita dall’accensione del faro e dall’offerta dei ceri dei rioni.