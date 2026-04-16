Fiamme attorno al Sancarlone e il problema delle auto abbandonate
I fatti principali e quelli più curiosi in meno di 9 minuti
Tra i fatti principali di giovedì troviamo cronaca nera e ambientale, con un incendio boschivo ad Arona e diversi incidenti stradali nei pressi di Busto Arsizio. Ampio spazio è dedicato alle iniziative religiose e sociali, tra cui i progetti legati al mondo carcerario e le celebrazioni per San Francesco. Vi ragguagliamo su infrastrutture e politica locale, menzionando la questione delle auto abbandonate da rimuovere, i lavori all’aeroporto di Malpensa e le dinamiche elettorali in vista del 2026. Infine, elenchiamo vari eventi culturali e naturalistici previsti per il fine settimana rimandandovi a domani con la nostra guida settimanale agli eventi del Varesotto.
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