Fiamme attorno al Sancarlone e il problema delle auto abbandonate



Tra i fatti principali di giovedì troviamo cronaca nera e ambientale, con un incendio boschivo ad Arona e diversi incidenti stradali nei pressi di Busto Arsizio. Ampio spazio è dedicato alle iniziative religiose e sociali, tra cui i progetti legati al mondo carcerario e le celebrazioni per San Francesco. Vi ragguagliamo su infrastrutture e politica locale, menzionando la questione delle auto abbandonate da rimuovere, i lavori all’aeroporto di Malpensa e le dinamiche elettorali in vista del 2026. Infine, elenchiamo vari eventi culturali e naturalistici previsti per il fine settimana rimandandovi a domani con la nostra guida settimanale agli eventi del Varesotto.