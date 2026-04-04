Fiamme domate a Venegono Inferiore mentre prosegue l’intervento nel territorio di Laveno Mombello

Il sistema antincendio boschivo regionale ha affrontato una giornata di intenso lavoro per contenere diversi fronti di fuoco che hanno interessato diverse province lombarde, con una concentrazione particolare nel Varesotto. I Vigili del Fuoco, insieme alle squadre AIB e agli enti locali, hanno coordinato le operazioni di monitoraggio e intervento per limitare i danni alla vegetazione.

In provincia di Varese la situazione più complessa riguarda il territorio di Laveno Mombello, dove in località via Montecristo è segnalato un incendio boschivo ancora in corso. Sul posto sono impegnate le squadre operative per le attività di contenimento e spegnimento. Sempre nel Varesotto, si è concluso l’intervento nel comune di Venegono Inferiore, precisamente in località via Fratelli Bandiera. In questo caso il fuoco ha percorso una superficie di circa 1,2 ettari ed è stato dichiarato spento alle 18:30.

GLI INTERVENTI NEL RESTO DELLA PROVINCIA

Al di fuori dei confini provinciali, i soccorritori sono intervenuti in diverse altre zone della Lombardia. A Garzeno, in provincia di Como, le fiamme hanno colpito la località Monte Piazze interessando circa 0,25 ettari di terreno prima dello spegnimento avvenuto alle 14. Sempre nel Comasco, a Brenna, un rogo in via Kennedy è stato domato alle 15 dopo aver lambito 0,3 ettari di area verde.

Le attività hanno coinvolto anche la provincia di Sondrio, dove a Lovero, in località Bulata, l’incendio è entrato in fase di bonifica a partire dalle 15:30, mentre a Cene, nel Bergamasco, l’intervento in via Campione si è concluso alle 17. Nonostante le condizioni meteo rimangano favorevoli alla propagazione delle fiamme, al momento non si segnalano criticità rilevanti per la popolazione residente nelle aree interessate dalle operazioni.

La foto di copertina è di Franco Aresi, ritrae i boschi sopra Laveno ed è stata pubblicata alle 21.50 di sabato