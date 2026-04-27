Fiamme in via monsignor Macchi a Gallarate, evacuate decine di famiglie
L'allarme alle 11.30 di lunedì, nel grande condominio nella zona Oltreferrovia. Impegnati i vigili del fuoco
Incendio al tetto di un popoloso condominio di via Monsignor Macchi a Gallarate: alle ore 11:30 i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di una porzione di tetto del palazzo di sei piani, nella zona dell'”oltreferrovia”.
I pompieri sono intervenuti con un’autopompa, un’autoscala e un’autobotte: gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata.
Sono stati evacuati tutti i condomini; a seguire una persona è stata affidata alle cure del personale sanitario presente in posto con un ambulanza.
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