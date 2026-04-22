Finanza etica, a Varese un incontro per “fare la pace con i propri soldi”

Come investire senza alimentare i conflitti e le contraddizioni del mondo contemporaneo? È la domanda al centro dell’incontro “Fai la pace con i tuoi soldi”, in programma mercoledì 29 aprile alle 18.30 a Varese, nella sede delle ACLI di via Speri della Chiesa Jemoli 9. Un appuntamento aperto a cittadini, risparmiatori e curiosi, organizzato in collaborazione con Banca Etica e il suo gruppo di iniziativa territoriale.

L’obiettivo è ambizioso ma concreto: offrire strumenti per orientare i propri investimenti verso attività sostenibili, evitando il finanziamento dell’industria bellica e di settori considerati eticamente controversi. Non solo teoria, ma anche indicazioni pratiche per chi desidera coniugare rendimento e responsabilità sociale.

Durante l’incontro verranno presentati i fondi di Etica SGR, realtà specializzata in investimenti responsabili che seleziona aziende e progetti sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance. Un’occasione utile sia per chi si avvicina per la prima volta alla finanza etica, sia per chi già investe e vuole approfondire il funzionamento di questi strumenti.

L’iniziativa si inserisce in un calendario più ampio di eventi sul territorio: il 10 giugno è previsto un talk con la professoressa Amalia Ercoli Finzi a Materia, mentre il 13 giugno spazio alla musica con il concerto di Alessandro Sipolo a Marzio. Un percorso che unisce economia, cultura e partecipazione civica, nel segno di una maggiore consapevolezza.