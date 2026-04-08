Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Fino al 30 aprile senso unico alternato sul cavalcavia di via del Roccolo a Busto Arsizio

Lavori di manutenzione straordinaria sul sovrappasso ferroviario a Busto Arsizio. Traffico regolato da movieri nelle ore di punta e da semaforo nelle fasce serali

Generico 06 Apr 2026

Dal 9 al 30 aprile il cavalcavia di via del Roccolo a Busto Arsizio sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria che comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato per tutti i veicoli. L’intervento, finanziato dal Piano Lombardia e approvato dall’amministrazione comunale, sarà eseguito dalla ditta Nevada di Trentola Ducenta.

Il transito sarà regolato da movieri nelle ore di maggior traffico, mentre nelle fasce serali e nei momenti di minor flusso veicolare entrerà in funzione un semaforo temporaneo di cantiere. In prossimità dell’area dei lavori sarà inoltre imposto un limite di velocità di 30 chilometri orari.

La segnaletica di preavviso è già stata posizionata quattro giorni prima dell’inizio dei lavori sulle due corsie di accesso al cavalcavia, in direzione largo San Ramelli e in direzione via Castellanza. Anche nelle vie Gozzano, Castellanza e Arrigo Costa, in prossimità del sovrappasso, sono stati installati cartelli che informano dell’intervento.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.