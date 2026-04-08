Fino al 30 aprile senso unico alternato sul cavalcavia di via del Roccolo a Busto Arsizio

Dal 9 al 30 aprile il cavalcavia di via del Roccolo a Busto Arsizio sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria che comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato per tutti i veicoli. L’intervento, finanziato dal Piano Lombardia e approvato dall’amministrazione comunale, sarà eseguito dalla ditta Nevada di Trentola Ducenta.

Il transito sarà regolato da movieri nelle ore di maggior traffico, mentre nelle fasce serali e nei momenti di minor flusso veicolare entrerà in funzione un semaforo temporaneo di cantiere. In prossimità dell’area dei lavori sarà inoltre imposto un limite di velocità di 30 chilometri orari.

La segnaletica di preavviso è già stata posizionata quattro giorni prima dell’inizio dei lavori sulle due corsie di accesso al cavalcavia, in direzione largo San Ramelli e in direzione via Castellanza. Anche nelle vie Gozzano, Castellanza e Arrigo Costa, in prossimità del sovrappasso, sono stati installati cartelli che informano dell’intervento.