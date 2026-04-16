Finti volontari della Croce Rossa a Cantello: “Nessuna raccolta fondi porta a porta è autorizzata”
Segnalata la presenza di individui non autorizzati nel Comune di Cantello che utilizzano divise dell'associazione per trarre in inganno i cittadini con richieste di denaro
Finti volontari della Croce Rossa Italiana in azione nel territorio di Cantello. La segnalazione arriva direttamente dai canali ufficiali dell’associazione, che mette in guardia i cittadini riguardo alla presenza di persone che indossano la divisa della CRI per scopi non leciti. Questi individui si stanno dedicando a una raccolta fondi porta a porta, ma si tratta di un’attività assolutamente non autorizzata e condotta da soggetti che non fanno parte dell’organizzazione.
L’allarme lanciato da Cantello
Il fenomeno è stato riscontrato nelle ultime ore nel Comune di Cantello, ma l’allerta è massima per tutto il territorio circostante. Non si esclude, infatti, che le stesse persone possano spostarsi o siano già attive in altri comuni della provincia di Varese. La tecnica utilizzata è quella classica del contatto diretto presso le abitazioni private, sfruttando l’immagine e il prestigio della Croce Rossa per indurre i residenti a donare denaro.
La smentita ufficiale della Croce Rossa
L’associazione ha voluto chiarire immediatamente la propria posizione per tutelare sia i cittadini che la propria onorabilità. Croce Rossa Italiana ha precisato con fermezza che nessuna persona, dipendente o volontario, è autorizzata a svolgere attività di raccolta fondi porta a porta. Chiunque si presenti davanti a un’abitazione chiedendo contributi in contanti a nome della CRI non è un vero volontario, indipendentemente dall’abbigliamento indossato.
Come difendersi e segnalare
L’invito rivolto alla popolazione è quello di prestare la massima attenzione e di non aderire in alcun modo alla richiesta di denaro. In caso di dubbi o per verificare l’autenticità di iniziative sul territorio, è possibile consultare il portale ufficiale www.crivarese.it. Per ogni situazione sospetta, o se si dovesse venire a contatto con questi individui, la raccomandazione è quella di contattare tempestivamente le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto e permettere i dovuti controlli.
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