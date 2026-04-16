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Finti volontari della Croce Rossa a Cantello: “Nessuna raccolta fondi porta a porta è autorizzata”

Segnalata la presenza di individui non autorizzati nel Comune di Cantello che utilizzano divise dell'associazione per trarre in inganno i cittadini con richieste di denaro

Croce Rossa Italiana

Finti volontari della Croce Rossa Italiana in azione nel territorio di Cantello. La segnalazione arriva direttamente dai canali ufficiali dell’associazione, che mette in guardia i cittadini riguardo alla presenza di persone che indossano la divisa della CRI per scopi non leciti. Questi individui si stanno dedicando a una raccolta fondi porta a porta, ma si tratta di un’attività assolutamente non autorizzata e condotta da soggetti che non fanno parte dell’organizzazione.

L’allarme lanciato da Cantello

Il fenomeno è stato riscontrato nelle ultime ore nel Comune di Cantello, ma l’allerta è massima per tutto il territorio circostante. Non si esclude, infatti, che le stesse persone possano spostarsi o siano già attive in altri comuni della provincia di Varese. La tecnica utilizzata è quella classica del contatto diretto presso le abitazioni private, sfruttando l’immagine e il prestigio della Croce Rossa per indurre i residenti a donare denaro.

La smentita ufficiale della Croce Rossa

L’associazione ha voluto chiarire immediatamente la propria posizione per tutelare sia i cittadini che la propria onorabilità. Croce Rossa Italiana ha precisato con fermezza che nessuna persona, dipendente o volontario, è autorizzata a svolgere attività di raccolta fondi porta a porta. Chiunque si presenti davanti a un’abitazione chiedendo contributi in contanti a nome della CRI non è un vero volontario, indipendentemente dall’abbigliamento indossato.

Come difendersi e segnalare

L’invito rivolto alla popolazione è quello di prestare la massima attenzione e di non aderire in alcun modo alla richiesta di denaro. In caso di dubbi o per verificare l’autenticità di iniziative sul territorio, è possibile consultare il portale ufficiale www.crivarese.it. Per ogni situazione sospetta, o se si dovesse venire a contatto con questi individui, la raccomandazione è quella di contattare tempestivamente le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto e permettere i dovuti controlli.

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Pubblicato il 16 Aprile 2026
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