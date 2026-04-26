Florinda Cambria protagonista dell’ultimo appuntamento a Villa Panza con “Voci di Varese”

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS ha presentatoa a Villa e Collezione Panza la seconda edizione di “Voci di Varese. Villa Panza incontra…”: un ciclo di conversazioni con ingresso gratuito dedicate alla città e alle sue voci più significative.

Dopo il successo di pubblico dell’edizione passata, le conversazioni hanno visto il 5 febbraio scorso Maria Pierro (giurista e rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria), e il 5 marzo Angela Missoni (imprenditrice e designer): dall’arte alla scienza, dalla moda all’economia, questi appuntamenti intendono restituire alla città la consapevolezza di un patrimonio culturale che merita di essere riconosciuto e valorizzato.

L’ultimo appuntamento, giovedì 7 maggio alle 18.00 è con Florinda Cambria, che incontra Nicola Davide Angerame in un dialogo dal titolo:

“Quando il presente disorienta, che cosa può ancora guidarci? Come si genera un orientamento condiviso: quali pratiche trasformano il disordine del presente in senso?” Un incontro che interroga il pensiero come pratica: tra esperienza vissuta e forme del sapere, tra interpretazione critica e responsabilità culturale.

L’evento è gratuito. Per prenotare: tel. 0332283960; faibiumo@fondoambiente.it .