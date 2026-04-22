Fondazione Piatti, a Barasso una cena di gala per il futuro dei bambini con autismo

Una serata speciale per sostenere progetti concreti e guardare al futuro. Giovedì 28 maggio, nella cornice di Villa San Martino a Barasso, Fondazione Renato Piatti organizza una cena di gala dedicata al tema dell’autismo e, in particolare, ai percorsi di crescita e autonomia dei più giovani.

Al centro dell’evento c’è il progetto “Il domani per i bambini con autismo inizia qui. Ogni giorno”, iniziativa che punta a sviluppare il Centro Mafalda Luce di Milano e a creare nuovi spazi pensati per accompagnare bambini e ragazzi, soprattutto in età adolescenziale, verso una maggiore autonomia.

La serata rappresenta anche un momento importante per valorizzare la collaborazione con Fondazione Mediolanum, partner del progetto nell’ambito della campagna di responsabilità sociale “Verso l’autonomia”. Un sostegno che consente di trasformare il lavoro quotidiano della Fondazione in opportunità concrete per le famiglie e per i ragazzi seguiti.

L’appuntamento è fissato per le ore 19.00 di giovedì 28 maggio a Villa San Martino , in un contesto che unisce convivialità e impegno sociale. Un’occasione per conoscere da vicino i progetti della Fondazione e contribuire al loro sviluppo.

Per partecipare è necessario confermare la presenza entro il 7 maggio, contattando Fondazione Renato Piatti (sostenitori@fondazionepiatti.it – 378 3031512)