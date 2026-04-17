Formazione, il volontariato varesino vola in Romania con Erasmus+

Il volontariato locale si apre all’Europa. C’è tempo fino al 22 aprile per candidarsi a un’esperienza formativa internazionale che promette di portare nuove competenze nel Terzo Settore del nostro territorio. Dal 25 maggio al 1° giugno 2026, la provincia di Prahova, in Romania, ospiterà il corso “Local Volunteering for Community Impact”, un progetto inserito nella cornice del programma Erasmus+.

L’iniziativa non è una semplice trasferta, ma un percorso intensivo immerso nella natura, pensato per chi già opera sul campo: youth worker, responsabili di associazioni e volontari che sentono il bisogno di alzare l’asticella dei propri progetti locali.

Metodo “learning by doing”

Il corso si fonda sull’apprendimento esperienziale. I partecipanti si confronteranno con colleghi provenienti da tutta Europa per approfondire strategie concrete. Al centro delle sessioni di lavoro ci saranno l’analisi dei bisogni delle comunità, il design di programmi di volontariato che siano realmente sostenibili nel tempo e, soprattutto, i metodi per misurare l’impatto sociale prodotto, un tema sempre più centrale anche per le realtà varesine e dell’Insubria.

Requisiti e costi: un’opportunità accessibile

L’iniziativa è rivolta a cittadini maggiorenni, attivi nel mondo associativo e con una buona padronanza della lingua inglese. Il grande vantaggio del programma Erasmus+ risiede nell’accessibilità economica: i costi di vitto e alloggio sono interamente coperti, le spese di viaggio vengono rimborsate secondo i massimali previsti dall’Unione Europea ed è previsto un transfer organizzato dall’aeroporto di Bucarest.

Come candidarsi

Per gli interessati del territorio, il punto di riferimento è il CSV Insubria. Per partecipare alla selezione è necessario inviare il proprio curriculum vitae entro la scadenza del 22 aprile a Laura Fagetti, referente dell’area Europa per il CSV, all’indirizzo email: l.fagetti@csvlombardia.it.