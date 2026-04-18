Formazione sugli sgomberi a Gallarate, coinvolti 24 Comandi di Polizia Locale

Si è svolta il 14 aprile a Gallarate un’importante iniziativa formativa dedicata alle attività di sgombero degli edifici occupati abusivamente, un tema sempre più centrale per l’operatività della Polizia Locale anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Sicurezza 2025.

L’appuntamento ha registrato una partecipazione significativa, con 24 Comandi coinvolti e 63 operatori presenti, a conferma della necessità di momenti strutturati di confronto e aggiornamento su interventi complessi che richiedono competenze specifiche e coordinamento tra più soggetti.

Formazione e operatività

Nel corso della giornata sono stati approfonditi gli aspetti operativi, organizzativi e di pianificazione degli sgomberi. Un ambito che, è stato sottolineato, richiede un approccio integrato basato su formazione continua, condivisione delle esperienze e capacità di intervento tempestivo.

L’attività formativa trova riscontro anche nei risultati già ottenuti sul territorio. La Polizia Locale è intervenuta in una decina di casi di occupazioni abusive, procedendo all’identificazione di 12 persone, anche grazie all’utilizzo del Gabinetto di fotosegnalamento in dotazione al Comando.

I controlli sul territorio

Dai controlli è emerso che diversi soggetti erano irregolari sul territorio nazionale e destinatari di provvedimenti di espulsione. Tutti sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per i reati legati all’occupazione abusiva e all’immigrazione irregolare.

Particolarmente rilevante è stata la rapidità degli interventi di allontanamento, resa possibile da procedure operative sempre più efficaci e dalle recenti disposizioni normative che consentono, in specifici casi, azioni tempestive da parte della Polizia giudiziaria.

Un modello organizzativo

Un riconoscimento è stato espresso al Reparto Unità Specialistiche della Polizia Locale di Gallarate, al responsabile Gianluca Risi e al vice comandante Marco Cantoni, per l’organizzazione dell’iniziativa.

«I risultati raggiunti e la partecipazione registrata oggi dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta – Germano Dall’Igna, assessore alla Sicurezza –. Investire in formazione, dotazioni e organizzazione significa costruire un modello di sicurezza concreto, basato su professionalità e presenza sul territorio. Gallarate sta dimostrando, con i fatti, che una Polizia Locale strutturata e supportata può diventare un punto di riferimento non solo a livello locale, ma anche per altri Comandi. È su questa linea che intendiamo proseguire, con serietà e responsabilità».