Forza Italia Saronno: “Al corteo del 25 Aprile a Milano i frutti di un clima di pesante intolleranza”
Amaro commento di Forza Italia Saronno su quanto avvenuto a Milano: "Davvero un brutto clima che fortunatamente non ha contagiato la nostra Saronno dove tutto si è svolto con ordine e civiltà"
Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Forza Italia Saronno sul corteo del 25 Aprile a Milano:
«Quanto accaduto ieri al corteo del 25 aprile a Milano è gravissimo e assolutamente inaccettabile. I Giovani di Forza Italia, presenti pacificamente per celebrare una ricorrenza che appartiene a tutti, sono stati oggetto di insulti, minacce e tentativi di aggressione da parte di gruppi organizzati legati ai centri sociali e ai movimenti pro Pal.
Altro che libertà e valori condivisi: in piazza abbiamo visto il volto peggiore dell’intolleranza. I nostri ragazzi sono stati allontanati dal corteo, in un clima squadrista e violento e nell’assoluta inerzia del servizio d’ordine dell’Anpi solo perché rappresentano Forza Italia e hanno scelto di partecipare, con rispetto e senza bandiere di partito, a una giornata che dovrebbe unire il Paese. E’ intollerabile che gente che la Resistenza la conosce solo per i racconti dei nonni e per aver visto qualche film neorealista si arroghi il diritto di decidere chi può stare in un corteo e chi no.
L’episodio di Milano si inquadra in un clima di pesante contrapposizione e intolleranza nei confronti di tutti i “non allineati”: ne hanno fatto le spese la Comunità Ebraica, l’onorevole Fiano e gli esponenti di “Sinistra per Israele”, l’anziano signore di Bologna reo di sventolare le bandiere ucraina ed europea, il segretario del Partito Radicale a Roma cacciato per lo stesso motivo, perfino i militanti del Partito Liberaldemocratico allontanati anch’essi dal corteo di Milano. Davvero un brutto clima che fortunatamente non ha contagiato la nostra Saronno dove tutto si è svolto con ordine e civiltà come hanno constatato i nostri militanti e simpatizzanti che hanno partecipato alla manifestazione».
(foto dalla pagina Facebook di Forza Italia Milano)
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