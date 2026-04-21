Fotografia e spirito: Don Silvano Lucioni presenta “Ferito dalla bellezza, sorpreso dalla gioia”

Può un’immagine catturare l’incontro tra l’uomo e il divino? È la sfida raccolta da Don Silvano Lucioni nel suo libro fotografico “Ferito dalla bellezza, sorpreso dalla gioia”, che verrà presentato ufficialmente venerdì 24 aprile alle ore 21.00 nella prestigiosa Sala della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni.

L’opera, pubblicata nel 2024, non è una semplice raccolta di scatti, ma un vero e proprio viaggio visivo e spirituale. Per l’autore, castiglionese d’origine, la fotografia diventa un’estensione della contemplazione: un modo per fermare l’attimo in cui l’estetica della natura scuote l’animo umano.

La bellezza che “ferisce”

Il titolo del volume racchiude il senso profondo della ricerca di Don Silvano: la bellezza del creato è capace di “ferire” l’anima, strappandola alla distrazione del quotidiano e alle sue abitudini, per lasciarla aperta alla “sorpresa” di una gioia inaspettata e profonda.

Attraverso paesaggi sconfinati e minuziosi dettagli naturali, il libro propone lo stupore come chiave di lettura fondamentale del mondo contemporaneo. Ogni scatto invita il lettore (e l’osservatore) a trasformare lo sguardo in una forma di preghiera silenziosa.

L’incontro con l’autore

La serata, organizzata dal Comune di Castiglione Olona, offrirà al pubblico la possibilità di dialogare direttamente con Don Silvano Lucioni. Sarà l’occasione per scoprire la genesi del progetto, le storie dietro i singoli scatti e la filosofia che lega l’arte della fotografia al ministero sacerdotale.

L’appuntamento rappresenta un momento di particolare orgoglio per la comunità locale, che riabbraccia un suo concittadino capace di tradurre la bellezza del territorio e del mondo in un messaggio di speranza universale.

INFO SERATA

Quando: Venerdì 24 aprile, ore 21.00

Dove: Sala della Quadreria, Palazzo Branda Castiglioni (Piazza G. Garibaldi)

Ingresso: Libero e gratuito fino a esaurimento posti.