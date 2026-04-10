“Francesco, anima libera”: a Varese la presentazione del libro di Roberto Benotti

Un’occasione per riscoprire la figura di San Francesco d’Assisi attraverso un linguaggio nuovo, immediato e capace di parlare a tutti. Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 17, presso la Chiesa di San Massimiliano Kolbe a Varese (viale Aguggiari 140), sarà presentato il libro “Francesco, anima libera” di Roberto Benotti, in arte RobiHood.

L’incontro si inserisce nel contesto delle iniziative legate all’ottocentesimo anniversario della morte del Santo di Assisi e propone un modo originale di avvicinarsi alla sua figura: non attraverso una biografia tradizionale, ma grazie a un racconto per immagini che unisce spiritualità, arte e semplicità comunicativa.

Il volume, infatti, si distingue per il suo stile fresco e accessibile: attraverso vignette essenziali e incisive, Benotti ripercorre i momenti più significativi della vita di Francesco, rendendoli comprensibili e attuali anche per i lettori più giovani. Il risultato è un percorso che non solo racconta, ma invita a riflettere, spesso con un sorriso.

Accanto alla narrazione illustrata, il libro offre anche altri contenuti di grande valore: una rilettura del Canto XI del Paradiso di Dante, in cui viene celebrata la figura del Santo, e una raccolta di preghiere francescane, pensate per accompagnare il lettore in un cammino personale e spirituale. Un’opera, dunque, che unisce linguaggi diversi per restituire la profondità di un messaggio ancora attuale .

A intervenire durante la presentazione sarà padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa e autore della prefazione del volume, che offrirà una chiave di lettura autorevole e contemporanea della figura di Francesco. Nelle sue parole, il Santo non appartiene al passato, ma continua a indicare oggi, con disarmante semplicità, la strada della pace, dell’umiltà e della fraternità.

L’evento rappresenta quindi non solo un momento culturale, ma anche un’opportunità di incontro e di riflessione, aperta a un pubblico ampio: famiglie, giovani, educatori e tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla spiritualità francescana con uno sguardo nuovo.