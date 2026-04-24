“Francesco non è un santo irraggiungibile”: a Varese la mostra a fumetti sul patrono d’Italia

Ottanta copie vendute in una sera, un centinaio di persone in sala, e padre Francesco Ielpo — custode di Terra Santa — collegato da remoto per mezz’ora di intervento che da giovedì scorso gira su YouTube con quattrocento visualizzazioni.

La presentazione del libro “Francesco, anima libera” di Roberto Benotti, in arte RobiHood, giovedì 17 aprile scorso alla Chiesa di San Massimiliano Kolbe di Varese, è andata ben oltre le aspettative dell’autore.

«Non me l’aspettavo – ammette Benotti – È qualcosa che va oltre le mie capacità e possibilità.»

Il volume — pubblicato da ITL, la casa editrice che ha accettato il progetto quasi immediatamente — è un’opera a sei mani. Lorenzo, primo collaboratore, ha fornito gli input letterari per rintracciare anche gli episodi meno noti della vita del Santo, inclusi alcuni passaggi del canto XI del Paradiso dantesco che costituisce la seconda parte del libro. Un terzo amico, anche lui di nome Francesco, ha composto le musiche accessibili tramite QR code. La prima parte è la storia di san Francesco raccontata per vignette; la terza raccoglie le sue preghiere.

Il legame con padre Ielpo ha radici lontane: i due si erano conosciuti ai tempi dell’esperienza della libreria Kentro. Quando Benotti ha iniziato a scrivere il libro, ha voluto mandargli il testo in PDF. «Tempo due giorni, mi ha fatto una prefazione bellissima» racconta. Poi, quando è stata fissata la data della presentazione con don Marco Paleari, padre Ielpo aveva già confermato la sua presenza. Non è potuto venire di persona, ma ha voluto esserci a tutti i costi: «Ha fatto il collegamento, e io pensavo dicesse la classica frasetta de “il libro è bello, compratelo”. Invece ha fatto un intervento bellissimo, di mezz’ora».

La presentazione ha generato anche una mostra, che in questi giorni è ancora visibile alla Kolbe, fino al 27 aprile: 24 pannelli da due metri per uno, con vignette e commenti. «È solamente un assaggio del libro – spiega Benotti – Ma permette di entrare nel suo spirito». L’ultimo pannello, infine, è stato realizzato da Camilla, una ragazza di 17 anni, con uno stile grafico completamente diverso dal resto. Il pannello si chiude con un hashtag, e da qui nasce un invito aperto: chiunque voglia disegnare, fotografare o musicare il proprio Francesco può pubblicarlo con l’hashtag #ILMIOFRANCESCO.

Dopo Varese, la mostra ha già un calendario, in una specie di minitour: l’8 maggio sarà a Vedano per una settimana nella festa di di San Pancrazio, poi sarà Gorgonzola e Milano. In particolare dal 29 settembre al 7 ottobre, sarà ospitata dai Frati Cappuccini di Milano nei locali della mensa cittadina che gestiscono, e la sera del 3 ottobre — data del transito di Francesco — è prevista una presentazione del libro alla presenza di tutta la famiglia francescana, dal primo al terzo ordine.

Il collegamento con padre Ielpo

A Benotti chiediamo quale fosse il punto di partenza vero di questo progetto, al di là del pretesto degli ottocento anni dalla morte del Santo. La risposta ruota intorno a una parola: libertà. «Francesco è stato un uomo libero – dice – Libero quando da ragazzo ha cominciato a sentire i messaggi di Dio, libero quando ha deciso di togliersi dalla guida del movimento quando era diventato troppo grande, libero anche quando muore: scrive una lettera bellissima a frate Elia».

La preoccupazione di Benotti è che il Santo venga presentato come «Un angioletto irraggiungibile, mentre era un uomo straordinario ma umano – ha sottolineato – Se lo rendi irraggiungibile, perdi tutto il suo messaggio».

Tre i temi di Francesco che secondo Benotti restano attualissimi: il primo è la libertà interiore, quella di non lasciarsi conformare alla mentalità comune. Il secondo è il dialogo senza pregiudizi: l’incontro con il Sultano, dove i due non condividevano nemmeno la lingua, eppure si capirono — tanto che il Sultano tenne Francesco al campo per più di una settimana e lo rimandò ai cristiani con doni. Il terzo è la fraternità, che corrisponde al periodo più bello per Francesco, quello dei dodici all’inizio, «liberi, felici, gioiosi».

Sul rapporto con la casa editrice, Benotti non nasconde la soddisfazione di chi ha trovato, dopo undici anni di pubblicazioni, qualcuno che lo segue davvero: «È la prima volta che una casa editrice mi coccola, ed è bellissimo». Quando ha proposto di far nascere anche la mostra: «La risposta positiva è stata immediata. E quando gli è venuta l’idea di sperimentare con l’intelligenza artificiale per immaginare come sarebbe potuta uscire, il risultato lo ha convinto ulteriormente».

La diretta della presentazione con padre Ielpo