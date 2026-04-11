Francesco Riva: “Ad AgriVarese la gente scopre un’agricoltura che non sapeva di avere”

Domenica 12 aprile AgriVarese torna ai Giardini Estensi di Varese, dopo l’edizione dello scorso settembre che si era svolta a Busto Arsizio, portando 26mila presenze in città. La scelta di portare gli animali e i prodotti della terra nel parco del palazzo municipale, immerso nel verde nel cuore della città, è parte del senso stesso della manifestazione — avvicinare i varesini a un mondo che spesso ignorano di avere a pochi chilometri da casa.

Francesco Riva siede nella giunta della Camera di Commercio di Varese con delega al settore agricoltura, ed è dunque tra i protagonisti istituzionali di un evento che conosce anche dall’altro lato: quello degli espositori. Agricoltore di seconda generazione a Leggiuno, partecipa ad AgriVarese da parecchi anni con un box dedicato ai conigli da allevamento, animali che hanno avuto un ruolo concreto nella storia della sua azienda. «Il coniglio di bassa corte è quello che ha permesso all’azienda agricola di andare avanti», dice.

Per Riva si tratta dell’evento più importante della provincia sul fronte camerale. «Bisogna darne atto alla Camera di Commercio», sottolinea, aggiungendo che «quest’anno la collaborazione con il Comune di Varese si è sviluppata su più fronti». Il percorso che porta gli animali anche nella parte alta del parco Mirabello, zona meno frequentata, sembra inoltre un valore aggiunto: «Siamo immersi nel verde, e l’agricoltura è il settore più sostenibile che esista».

Il settore agricolo varesino non ha i numeri delle grandi province lombarde, ma Riva rivendica il percorso fatto: asparagi, pesche, miele, vini in ripresa, produzioni DOP e IGP. «In una provincia fortemente industrializzata, l’agricoltura si è ritagliata il suo spazio, puntando sui prodotti di qualità». Quello che manca, semmai, è la conoscenza da parte dei cittadini delle eccellenze di questo settore: «AgriVarese è l’occasione giusta, ma ci vuole anche voglia di cercare quello che c’è nel territorio».

A raccontare ancora meglio di ogni ragionamento quanto sia necessario questo incontro è un aneddoto dell’ultima edizione varesina. Al box di Francesco Riva si è presentata una signora con un coniglio nano al guinzaglio, producendo un curioso “effetto specchio”: da una parte gli animali da fattoria, dall’altra l’animale da compagnia. «Al mondo ci sono tanti modi per avvicinarsi agli animali e al mondo agricolo», commenta Riva. AgriVarese, domenica, è uno di quelli.