Franco Mussida, fondatore del Cpm Music Institute protagonista a Busto Arsizio

Domenica 12 aprile alle 18:00 a Busto Arsizio in Villa Calcaterra (Via Magenta, 70), Franco Mussida, presidente e fondatore del Cpm Music Institute di Milano, sarà protagonista dell’incontro Tra musica e parole nell’ambito di Ba Sound Experience 26. L’evento è gratuito su prenotazione al seguente link.

Un viaggio che attraversa la storia artistica di Franco Mussida, dalla fondazione della PFM fino alla ricerca sui poteri espressivi e sociali del suono, passando anche attraverso i suoi libri e all’attività ultra trentennale nelle comunità e nelle carceri italiane, in cui la musica diventa sempre più un linguaggio di cura, consapevolezza e rinascita.

La storia del Cpm Music Institute

Il Cpm Music Institute, eccellenza nel campo della formazione musicale in Italia, nasce nel 1984 e vanta oltre quarant’anni di esperienza. Docenti del CPM ricoprono ruoli come membri di band importanti e direttori d’orchestra, e molti talenti cresciuti all’interno della Scuola hanno raggiunto il successo nazionale e internazionale, tra cui Mahmood, Tananai, Chiara Galiazzo, Renzo Rubino e tanti altri. Dal 1987 il CPM Music Institute si occupa di portare la Musica nei luoghi di disagio sociale. La Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida ha operato in 2 comunità e 15 carceri italiane, mettendo in atto progetti che hanno coinvolto più di 10.000 detenuti. Il CPM Music Institute segue il progetto CO2 “Controllare l’odio” (audioteche di sola Musica divisa per stati d’animo attive in 12 carceri italiane, ideato da Franco Mussida), lavora a San Vittore e collabora con la Comunità di San Patrignano (dove è presente anche un’audioteca attiva). È recente la realizzazione di Wait, il musical rap interpretato da giovani che seguono percorsi riabilitativi, coadiuvati dagli studenti del corso di Composizione Pop Rock. Tutto questo apre la mente e il cuore degli studenti rendendoli musicisti consapevoli. Non da ultima la CULTURA, da diversi anni il CPM collabora con il Premio Campiello Giovani e il Festival Giffoni.

Franco Mussida

Franco Mussida (Milano, 1947) è musicista, compositore, pittore e scultore. Un ricercatore sugli effetti della Musica sull’individuo. Ha elaborato un suo specifico Codice Musicale che ha aperto nuove strade per l’uso sociale e umanistico della Musica. È uno dei fondatori della PFM, la Premiata Forneria Marconi, della quale ha firmato molti dei più grandi successi tra cui “Impressioni di Settembre”, un brano mitico e nel Cuore di tanti italiani. È fondatore e Presidente del CPM Music Institute di Milano, dal 1984 un modello per la formazione musicale. Dal 1987 tiene laboratori musicali in comunità e in istituti di pena. Ha pubblicato diversi saggi sui poteri del suono e della Musica, tra gli altri “Il Pianeta della Musica” edito da Salani, di cui prossimamente uscirà la sesta edizione arricchita di un nuovo capitolo sugli effetti della musica generata con l’intelligenza artificiale o prodotta attraverso le “macchine”.

È in libreria e negli store digitali il romanzo autobiografico “Il Bimbo del Carillon”, edito da Salani Editore (ottobre 2024, Salani Le Stanze – 400 pagine – 20,00 euro).