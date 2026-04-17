Fratelli Riganti, weekend europeo tra Slovenia e Sardegna: podio per Pietro, Edoardo resiste nella sabbia di Riola

Weekend su più fronti per i fratelli Riganti, talenti del motocross cresciuti nel ManettaTeam e impegnati in due tappe importanti del panorama europeo del motocross giovanile. Pietro ed Edoardo hanno affrontato sfide molto diverse tra loro, raccogliendo risultati utili per la classifica continentale.

Pietro Riganti è stato protagonista in Slovenia, sul tracciato di Brežice, dove era in programma la seconda prova selettiva dell’area Sud-Ovest del Campionato Europeo 85. Dopo aver conquistato un ottimo secondo posto nelle qualifiche del sabato, il pilota varesino ha vissuto una prima manche complicata: una caduta lo ha costretto a rimontare, chiudendo comunque in nona posizione. Decisamente migliore la seconda gara, dove Pietro ha ritrovato ritmo e competitività, centrando un brillante secondo posto. Un risultato che gli ha permesso di concludere la prova al terzo posto assoluto.

Più impegnativa, almeno per le caratteristiche del terreno, la trasferta di Edoardo Riganti in Sardegna, a Riola Sardo, teatro della terza prova del Campionato Europeo 125. Il tracciato sabbioso, notoriamente tra i più selettivi del calendario, ha messo alla prova il portacolori del Motoclub Gorlese. Edoardo ha comunque saputo gestire la gara con determinazione, chiudendo all’undicesimo posto assoluto. Un piazzamento che gli consente di mantenere la nona posizione nella classifica provvisoria del campionato dopo tre round.

Non c’è tempo per fermarsi: il prossimo fine settimana il circus del motocross farà tappa ad Arco di Trento, in occasione del mondiale MXGP. Qui Edoardo, in sella alla sua Yamaha 125, sarà impegnato nella quarta prova del torneo continentale, con il sostegno del pubblico di casa pronto a farsi sentire.