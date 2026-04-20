Frida, arte e la fantasia dei bambini, che magia a Fagnano Olona

I nastri. E i bottoni di ogni forma e dimensione. Poi gli sticker, i tessuti, i ritagli delle riviste. I tappi di sughero e perfino i laccetti di plastica con cui in cucina si chiudono i sacchetti da freezer.

Galleria fotografica I bambini colorano Frida Kahlo 4 di 6

Materiali, colori e tanta tanta fantasia.

Un vero successo il laboratorio di Spazio Otium a Fagnano Olona, che sabato 18 aprile ha aperto le porte alle famiglie per un incontro di arte libera dedicato a Frida Kahlo.

Dopo una interessante introduzione sull’artista, descritta nelle sue peculiarità e caratteristiche, il momento clou è stato tutto dedicato ai più piccoli.

I bambini sono stati invitati a realizzare un collage, partendo dalla stampa con il volto della pittrice messicana e lasciando libera la fantasia di scegliere forme e colori.

È immediatamente nato un atelier variopinto, dove alcuni artisti hanno aiutato ove necessario i piccoli, supportando i genitori divertiti.

Qualche mamma e qualche papà, entusiasti dell’iniziativa, hanno perfino domandato agli organizzatori di dar vita a un laboratorio similare ma solo per gli adulti.

La fantasia e l’arte di Frida – donna dalla forte personalità, capace di trasformare il dolore in bellezza – hanno conquistato tutti e le opere dei giovanissimi artisti – tutte diverse, ognuna capace di raccontare un mondo differente di colori – hanno inorgoglito tutti.