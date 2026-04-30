Varese News

Varese Laghi

Fruli ’76, la lezione di Zamberletti: a 50 anni dal terremoto conversazione con Gianni Spartà

Un incontro mercoledì 6 maggio, ore 20.45, nella sala consiliare del municipio ad Azzate. Antonio Triveri intervisterà l'autore del libro: "La luna sulle ali"

Generico 27 Apr 2026

È passato mezzo secolo e i ricordi sono ancora tanto intensi quanto drammatici. Ma da quella tragedia, grazie a un varesino di valore, germogliò un’idea che oggi è uno straordinario patrimonio dell’Italia.

Nel giorno e nell’ora esatti del 50° anniversario del terremoto del Friuli, mercoledì 6 maggio, Azzate ricorderà Giuseppe Zamberletti e la sua intuizione di creare la Protezione Civile. A parlarne nella sala consiliare di Villa Bossi Tettoni Benizzi Castellani, intervistato da Antonio Triveri, sarà Gianni Spartà, autore del libro “La luna sulle ali”, dedicato proprio all’uomo delle emergenze che nel 1976 accorse da ministro nella terra friulana martoriata da scosse devastanti.

Gianni Spartà, giornalista professionista, originario della Sicilia ma cresciuto nel Varesotto, Cavaliere della Repubblica, impegnato nel sociale (è presidente del Circolo della Bontà e lo è stato di Varese per l’Oncologia), opinionista di rango della Prealpina (di cui è stato caporedattore) ha scritto numerosi libri, tra i quali quelli dedicati a Giovanni Borghi, Salvatore Furia, Felice Rusconi e don Vittorione.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.