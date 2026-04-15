Frutta e verdura a km 0 dal Campo di Oz, il nuovo progetto di agricoltura sociale che nasce a Saronno

Il progetto è promosso dal cooperativa sociale Ozanam, Il Sandalo e Il Granello, insieme all’associazione Semplice Terra e il sostegno di Fondazione Cariplo. Martedì 21 la presentazione nella sede della Cooperativa Saronnese di via Micca

A Saronno prende forma un nuovo progetto di agricoltura sociale: si chiama “Il Campo di Oz” e sarà presentato martedì 21 aprile alle 21 negli spazi della Coop Popolare Saronnese, in via Pietro Micca 17.

Un’iniziativa che unisce produzione agricola e inclusione lavorativa, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete a persone in condizioni di fragilità. Il progetto è promosso da una rete di realtà locali, tra cui la cooperativa sociale Ozanam, Il Sandalo e la cooperativa Il Granello, insieme all’associazione Semplice Terra e il sostegno di Fondazione Cariplo. Una collaborazione che punta a creare valore sociale partendo dalla terra e dal lavoro.

“Il campo di Oz” nasce nella zona di Cascina Colombara e punta a valorizzare il lavoro agricolo come strumento di integrazione e crescita sociale. Non solo coltivazione, ma anche costruzione di relazioni e percorsi di autonomia, con la possibilità, per i cittadini del Saronnese, di portare direttamente in tavola prodotti naturali e a chilometro zero.

Durante la serata di presentazione interverranno diversi protagonisti del progetto e del mondo dell’economia sociale e agricola. A introdurre e moderare sarà Alberto Cominelli della bottega equo solidale Il Sandalo.

Tra i relatori Gianluca Bozzia (Ozanam), che illustrerà il progetto di agricoltura sociale in Cascina Colombara; Roberto Brusamolino (Fruttiamo la Terra), con un focus su modelli sostenibili e Valerio Maiocchi (Il Campo di Oz), che entrerà nel dettaglio delle pratiche agronomiche e delle scelte colturali.

Al termine dell’incontro è prevista anche una degustazione di prodotti della bottega Il Sandalo. La serata è aperta a tutti

Ozanam è una cooperativa sociale senza scopo di lucro con sede a Saronno e attiva da trent’anni soprattutto nelle provincie attigue di Milano, Como, Varese e Monza Brianza.

È stata fondata da un gruppo di volontari attivi nella San Vincenzo (un’associazione fondata da Federico Ozanam, da qui il nome dato alla Cooperativa, per combattere la povertà). L’obiettivo è quello di dare vita e sostenere attività e imprese sociali in grado di creare occasioni di lavoro per persone in difficoltà e con ridotte capacità lavorative.

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