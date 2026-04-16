Fuga di ammoniaca da una fabbrica a Stabio, allerta delle autorità
Viene chiesto di tenere chiuse le finestre nei dintorni dello stabilimento in via Laveggio
Fuga di ammoniaca da uno stabilimento a Stabio, con allerta alla popolazione. Si è verificata giovedì in serata, poco dopo le 22, alla fabbrica alimentare Rapelli, in Via Laveggio.
L’allerta alla popolazione chiede di chiudere porte e finestre nel raggio di un chilometro dallo stabilimento, di evitare di recarsi in zona, di informare i vicini e di seguire le istruzioni dei servizi di emergenza intervenuti.
La Rsi scrive che lo stabilimento è stato evacuato ma che non ci sarebbero state gravi conseguenze per le persone.
L’ammoniaca viene usata solitamente negli impianti di refrigerazione, ovviamente presenti in un’industria alimentare.
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