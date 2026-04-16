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Canton Ticino

Fuga di ammoniaca da una fabbrica a Stabio, allerta delle autorità

Viene chiesto di tenere chiuse le finestre nei dintorni dello stabilimento in via Laveggio

Generico 13 Apr 2026

Fuga di ammoniaca da uno stabilimento a Stabio, con allerta alla popolazione. Si è verificata giovedì in serata, poco dopo le 22, alla fabbrica alimentare Rapelli, in Via Laveggio.

L’allerta alla popolazione chiede di chiudere porte e finestre nel raggio di un chilometro dallo stabilimento, di evitare di recarsi in zona, di informare i vicini e di seguire le istruzioni dei servizi di emergenza intervenuti.

La Rsi scrive che lo stabilimento è stato evacuato ma che non ci sarebbero state gravi conseguenze per le persone.

L’ammoniaca viene usata solitamente negli impianti di refrigerazione, ovviamente presenti in un’industria alimentare.

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Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

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Pubblicato il 16 Aprile 2026
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