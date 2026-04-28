Varese News

Italia/Mondo

Fuga e inseguimento per 11 chilometri fra Mergozzo e Verbania: arrestato 62enne alla guida di un’auto rubata

Fermato dai Carabinieri nel capoluogo piemontese dopo pericolose manovre: il sospettato aveva la patente revocata dal 2017. Due complici riusciti a scappare

Generico 27 Apr 2026

Un inseguimento di circa undici chilometri, manovre pericolose contromano e il tentativo di trascinare un carabiniere aggrappato al finestrino. È quanto accaduto nella serata di ieri, 27 aprile, nel Verbano Cusio Ossola, dove i militari della Compagnia di Verbania hanno arrestato un uomo di 62 anni, residente nel capoluogo, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio, quando una pattuglia della Stazione di Premosello ha intercettato a Mergozzo una Fiat Panda con quattro persone a bordo. Il veicolo era stato rubato due giorni prima a Gravellona e le sue caratteristiche erano state diramate a tutti i comandi della zona.

All’alt intimato dai militari, il conducente ha risposto accelerando bruscamente. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità durante il quale l’uomo ha effettuato sorpassi in contromano e manovre spericolate, mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti.

Lungo il tratto del lungolago, l’auto si è fermata facendo pensare a una resa. Ma quando un carabiniere ha tentato di estrarre le chiavi dal quadro attraverso il finestrino aperto, il 62enne ha riavviato il motore trascinando parzialmente il militare, che è riuscito a svincolarsi per evitare di essere investito.

La fuga è proseguita per altri chilometri, con ripetuti tentativi di speronare l’auto di servizio tramite brusche frenate. L’inseguimento si è concluso in località San Bernardino, dove la Panda è rimasta intrappolata in una via senza uscita.

Due degli occupanti sono stati identificati, mentre altri due sono riusciti a dileguarsi nella vegetazione circostante. Gli accertamenti hanno rivelato che il conducente guidava con patente revocata dal 2017 e vantava numerosi precedenti penali: è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il veicolo è stato sequestrato. Proseguono le indagini per rintracciare i fuggitivi.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.