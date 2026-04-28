Fuga e inseguimento per 11 chilometri fra Mergozzo e Verbania: arrestato 62enne alla guida di un’auto rubata

Un inseguimento di circa undici chilometri, manovre pericolose contromano e il tentativo di trascinare un carabiniere aggrappato al finestrino. È quanto accaduto nella serata di ieri, 27 aprile, nel Verbano Cusio Ossola, dove i militari della Compagnia di Verbania hanno arrestato un uomo di 62 anni, residente nel capoluogo, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio, quando una pattuglia della Stazione di Premosello ha intercettato a Mergozzo una Fiat Panda con quattro persone a bordo. Il veicolo era stato rubato due giorni prima a Gravellona e le sue caratteristiche erano state diramate a tutti i comandi della zona.

All’alt intimato dai militari, il conducente ha risposto accelerando bruscamente. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità durante il quale l’uomo ha effettuato sorpassi in contromano e manovre spericolate, mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti.

Lungo il tratto del lungolago, l’auto si è fermata facendo pensare a una resa. Ma quando un carabiniere ha tentato di estrarre le chiavi dal quadro attraverso il finestrino aperto, il 62enne ha riavviato il motore trascinando parzialmente il militare, che è riuscito a svincolarsi per evitare di essere investito.

La fuga è proseguita per altri chilometri, con ripetuti tentativi di speronare l’auto di servizio tramite brusche frenate. L’inseguimento si è concluso in località San Bernardino, dove la Panda è rimasta intrappolata in una via senza uscita.

Due degli occupanti sono stati identificati, mentre altri due sono riusciti a dileguarsi nella vegetazione circostante. Gli accertamenti hanno rivelato che il conducente guidava con patente revocata dal 2017 e vantava numerosi precedenti penali: è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il veicolo è stato sequestrato. Proseguono le indagini per rintracciare i fuggitivi.