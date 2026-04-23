Fumata nera all’Ispettorato del lavoro: nuovo presidio degli addetti delle pulizie all’ospedale di Varese
La mediazione non ha portato a novità sul fronte del contratto che i 215 dipendenti avranno dal primo maggio con il gestore per il servizio nei presidi dell'Asst Sette Laghi. Dimostrazione davanti a Villa Tamagno
Nuova fumata nera questa mattina all’Ispettorato del Lavoro dove si sono ritrovati per risolvere le questioni relative al passaggio dell’appalto per le pulizie nei presidi dell’Asst Sette Laghi. L’incontro non ha prodotto novità e i sindacati di categoria Filcams CGIL Varese e Fisascat CISL hanno indetto un nuovo in presidio nel pomeriggio davanti agli uffici amministrativi della Sette Laghi.
Sono circa 215 i lavoratori interessati dal cambio di gestione: il nuovo operatore economico è stato individuato da Aria spa e inizierà il primo maggio prossimo.
La richiesta dei lavoratori è il rinnovo integrale del contratto precedente che è frutto di concertazioni e acquisizione di diritti che si rinnovano da 36 anni , come sostengono i sindacati. In particolare, i lavoratori chiedono che venga mantenuta la maggiorazione oraria del 30% nei turni domenicali non prevista dal contratto nazionale che il nuovo gestore vuole applicare.
La posizione dell’ASST Sette Laghi
L’azienda ospedaliera, in una nota, si definisce “parte terza” rispetto al confronto tra lavoratori e la nuova cooperativa: la scelta del nuovo gestore è stata effettuata da ARIA S.p.A., la centrale di committenza regionale, e non dall’azienda sanitaria stessa.
«I trattamenti derivanti dalla contrattazione integrativa di cantiere esulano dalle competenze dell’Azienda e restano nella piena discrezionalità del fornitore subentrante».
Il presidio di oggi pomeriggio dalle 15 alle 16, sarà dunque, all’interno dell’Ospedale di Circolo davanti a Villa Tamagno.
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