Fuori strada sulla 336 a Somma Lombardo, abbattuto un lampione: ferite lievi per un giovane di 22 anni
L'incidente si è verificato giovedì mattina all'altezza dello svincolo di Somma Lombardo. Soccorso dai sanitari, il conducente è stato trasferito in ospedale a Gallarate in codice verde
Erano circa le 8:20 di giovedì 23 aprile quando l’allarme è scattato all’altezza dell’uscita di Somma Lombardo – Vergiate, sulla strada statale 336, in direzione della carreggiata che conduce verso l’innesto con l’autostrada A4.
Per cause ancora al vaglio delle autorità, un ragazzo di 22 anni alla guida di un’ auto ha improvvisamente perso il controllo del veicolo mentre percorreva il tratto sommese. La corsa dell’auto è terminata violentemente fuori dalla sede stradale, contro un palo dell’illuminazione pubblica che costeggiava la carreggiata. L’impatto non ha fortunatamente coinvolto altri mezzi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e il veicolo incidentato. Insieme a loro, i soccorritori del personale sanitario hanno prestato le prime cure all’automobilista. Le forze dell’ordine sono giunte poco dopo per i rilievi di rito e per gestire il traffico, che ha subito qualche rallentamento.
Nonostante il forte impatto contro l’ostacolo fisso, le condizioni del guidatore non sono apparse gravi ai primi soccorritori. L’uomo è stato infatti trasportato in codice verde all’ospedale di Gallarate per ulteriori accertamenti.
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