Furti in serie nei centri commerciali, quattro arresti: fermati dalla Polizia di Gallarate

Quattro persone sono state arrestate nella giornata di mercoledì 22 aprile dalla Polizia di Stato di Gallarate (foto), ritenute responsabili di una serie di furti aggravati commessi in un centro commerciale nella zona ovest di Milano.

L’operazione è scattata dopo una segnalazione che ha permesso agli agenti dell’Ufficio Investigativo del Commissariato di avviare un’attività mirata su un gruppo dedito ai furti. I sospettati, partiti dal territorio gallaratese a bordo di un’auto, si spostavano anche fuori provincia per colpire esercizi commerciali.

I poliziotti li hanno intercettati mentre stavano lasciando un grande centro commerciale. Durante il controllo sono stati trovati in possesso di diversi capi di abbigliamento, ancora con cartellino e privi di scontrino, alcuni nascosti addosso.

Gli accertamenti immediati hanno confermato che la merce, per un valore complessivo di circa 260 euro, era stata rubata poco prima all’interno dei negozi. Il gruppo agiva con modalità coordinate: entrava negli esercizi, prelevava i prodotti e rimuoveva i dispositivi antitaccheggio per eludere i controlli.

La refurtiva, recuperata integra, è stata restituita ai commercianti. Durante le verifiche è emerso inoltre che il conducente era senza patente e che il veicolo, noleggiato, non era stato restituito nei tempi previsti.

I quattro sono stati arrestati per furto pluriaggravato in concorso e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo.