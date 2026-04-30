Furti nelle chiese tra Ticino e Grigioni: due arresti a Bellinzona
Le perquisizioni hanno permesso di recuperare contanti, argenteria e attrezzi da scasso mentre proseguono gli accertamenti su possibili collegamenti con altri episodi analoghi sul territorio nazionale
Due uomini sono stati arrestati nel Bellinzonese con l’accusa di aver compiuto una serie di furti ai danni di chiese tra Ticino e Grigioni. Il fermo è avvenuto il 26 aprile a Claro, quartiere di Bellinzona, dopo una segnalazione giunta alla Centrale comune d’allarme (CECAL) della Polizia cantonale.
Si tratta di un 45enne e di un 41enne, entrambi cittadini rumeni residenti all’estero. Secondo quanto comunicato dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale, i due sono sospettati di aver sottratto denaro contante e oggetti liturgici da almeno sei luoghi di culto, oltre ad aver colpito anche un negozio self-service di alimentari.
Il fermo e le perquisizioni
L’intervento delle forze dell’ordine è scattato in territorio di Claro. Le successive perquisizioni personali e del veicolo su cui viaggiavano hanno permesso di rinvenire denaro contante, argenteria e diversi attrezzi da scasso.
Al termine degli interrogatori è stato disposto l’arresto dei due uomini. La misura restrittiva della libertà è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).
Le accuse e l’inchiesta
Le ipotesi di reato formulate sono di ripetuto furto, ripetuta violazione di domicilio ed entrata illegale.
Gli accertamenti proseguono per chiarire un’eventuale responsabilità dei due anche in altri episodi analoghi, non solo in Ticino e nel Canton Grigioni ma anche nel resto della Svizzera.
L’appello alle parrocchie
Le autorità invitano enti ecclesiastici, parrocchie e cittadini che ritengono di aver subito furti simili o danneggiamenti alle cassette delle offerte, nel periodo tra il 20 e il 26 aprile 2026, a segnalare i casi al Ministero pubblico di Lugano o tramite l’apposito formulario online.
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