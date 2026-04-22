Furto con la tecnica della “monetina”: arrestati due 21enni fra Sesto Calende e Somma Lombardo

I carabinieri della stazione di Sesto Calende hanno arrestato martedì 21 aprile due giovani, uno cubano e l’altro peruviano, entrambi 21enni, accusati di furto con destrezza e di successivi prelievi fraudolenti con il bancomat trovato nella borsa della vittima.

L’episodio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato della zona, dove i malviventi hanno messo in atto la cosiddetta “tecnica della monetina”. I tre complici – uno dei quali è riuscito a fuggire – hanno distratto una cliente facendole cadere alcune monete a terra e attirandone l’attenzione con la frase: “Signora, guardi che le sono caduti dei soldi”. Mentre la vittima si distraeva, uno di loro ha preso la borsa lasciata nell’auto.

Poco dopo, la donna ha segnalato il furto ai carabinieri, che si sono immediatamente attivati. Anche in abiti civili, i militari hanno intercettato i sospetti lungo il Sempione grazie alle indagini in tempo reale, avviando un pedinamento fino a Somma Lombardo. Qui i giovani si sono fermati in una filiale bancaria, dove hanno effettuato prelievi fraudolenti per circa 1.750 euro utilizzando il bancomat trovato nella borsa della vittima.

Con l’aiuto di altre pattuglie, i carabinieri hanno arrestato due dei tre complici all’uscita della banca, mentre il terzo è riuscito a fuggire. I due fermati non hanno opposto resistenza e sono stati condotti in caserma. Dopo una notte in stato di fermo, nella mattinata di mercoledì 22 aprile si è svolto il rito direttissimo presso il tribunale di Busto Arsizio, dove l’arresto è stato convalidato e per entrambi è stato disposto l’obbligo di firma a Milano.

Le indagini proseguono per identificare il terzo complice e verificare eventuali altri episodi simili.