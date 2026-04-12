Futura fuori tra i rimpianti: Altafratte annulla i match ball e vince al quinto set

Termina in modo tanto rocambolesco quanto doloroso il campionato della Futura Volley Giovani. Nella Gara2 di semifinale playoff, Busto perde al tie-break contro Altafratte, con le padovane che conquistano così la finale per la promozione in A1.

In una Soevis Arena imbattuta negli ultimi tre mesi, le biancorosse di Tettamanti arrivano a condurre 2 set a 0 e 24-22, ma non riescono a sfruttare due match ball nell’immediato e altri tre negli scambi successivi. La Nuvolì, brava a non scomporsi sull’orlo della sconfitta, ringrazia, chiude 28-30 il terzo set e prolunga la partita. E poi, nel quinto e decisivo set (21-25 il quarto per le venete), altro testa a testa fino a quota 12, poi Altafratte rompe l’equilibrio e sigla il 13-15 che vale la finale.

Lacrime, applausi – tanto pubblico a Castellanza – ma anche malinconia, sia per la stagione al tramonto, sia perché la semifinale resterà l’ultima partita del capitano della Futura, Sofia Rebora, abbracciata da tutte le compagne di squadra dopo aver messo a segno 11 punti.

Alla squadra di Tettamanti non bastano i 31 di Enneking e le doppie cifre siglate da Taborelli (18) e Farina (17) oltre che da Rebora. Per Altafratte spiccano i 21 di Fiorio ma anche i 16 di Mazzon.

Futura Volley Giovani-Nuvolì Altafratte Padova 2-3

(25-21, 25-20, 28-30, 21-25, 13-15)

FVG Busto A.: Sassolini 5, Taborelli 18, Rebora 11, Farina 17, Longobardi 9, Enneking 31, Blasi (L), Sormani, Alberti. N.e. Ternava, Orlandi, Talarico, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

Altafratte: Stocco 2, Mazzon 16, Bovo 11, Catania 13, L. Esposito 11, Fiorio 21, Maggipinto (L), Sposetti Perissinot, Hanle 1, Romanin. N.e. Bozzoli, Masetto (L2), Pedrolli, Moroni. All. Sinibaldi.

Note. Durata set: 25’, 25’, 37’, 29’, 21’; tot. 2h29’. Futura: battute sbagliate 18, vincenti 7, ricezione positiva 65% (perfetta 46%), attacco 38%, muri 8. Altafratte: battute sbagliate 11, vincenti 1, ricezione positiva 60% (perfetta 34%), attacco 34%, muri 14. Spettatori 510.