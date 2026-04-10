Futura spalle al muro: serve una vittoria in Gara2 contro Altafratte
Sabato 11 (ore 17) la squadra di Tettamanti è obbligata a battere le padovane per rimandare il verdetto alla bella di mercoledì prossimo. Farina: "Dobbiamo dare tutto"
Vincere o finire qui il cammino: non ci sono alternative per la Futura Volley Giovani impegnata nelle semifinali della Serie A2 femminile. La squadra di coach Tettamanti ha perso il primo incontro sul campo di Latisana – sede delle padovane di Altafratte – e sabato 11 aprile (ore 17) attende a Castellanza le avversarie per Gara2 con il solo obiettivo di andare a giocare la bella mercoledì prossimo.
Busto Arsizio vuole confermare le pericolosità tra le mura amiche della Soevis Arena dove è atteso un pubblico importante per sostenere Rebora e compagne le quali, però, dovranno togliersi di dosso la pressione e ritrovare quel gioco che ha permesso una lunghissima serie di nove vittorie tra la pool promozione e i playoff stessi. (foto A. Mondini – Futura Volley Giovani)
Le biancorosse, che in settimana hanno effettuato una encomiabile visita all’Ospedale Del Ponte di Varese per consegnare ai bambini ricoverati il materiale raccolto al palasport nella partita contro Melendugno, sono attese al completo in Gara2. Negli ultimi allenamenti Tettamanti dovrebbe aver lavorato sul muro – appena 4 quelli messi a terra nel primo incontro – ma anche sul migliorare le percentuali offensive, visto che la difesa di Altafratte ha ridotto la precisione degli attacchi bustocchi.
«Il 3-1 di gara-1 non ci deve demoralizzare – avverte Alice Farina – ma sappiamo che quella di sabato è l’ultima chance e dobbiamo dare il tutto per tutto. In questi giorni stiamo cercando di raccogliere le energie e concentrarci sul sistema muro-difesa che ha funzionato meno bene del solito, oltre che sulla ricerca di colpi un po’ più coraggiosi. Dobbiamo essere più spavalde e tirare fuori le unghie, continuando a spingere col servizio».
RISULTATI
GARA-1 SEMIFINALI
Altafratte Padova – Futura Volley Giovani 3-1
Millenium Brescia – CBL Costa Volpino 3-2
PROGRAMMA
GARA-2 SEMIFINALI
Sabato 11 aprile (ore 17): Futura Volley Giovani-Altafratte Padova
Domenica 12 aprile (ore 17): CBL Costa Volpino-Millenium Brescia
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