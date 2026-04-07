Futura Volley, si ferma la striscia vincente: Altafratte vince Gara1 di Semifinale

Si chiude la lunga serie di vittorie ottenuta dalla Futura Volley Giovani tra la pool promozione e l’inizio dei playoff di Serie A2. Le biancorosse escono sconfitte per 3-1 da un campo che si conferma tabù nella gara1 di semifinale contro la Nuvolì Altafratte e ora si trovano con la necessità di non fallire sabato 11 aprile, quando è in programma la gara di ritorno.

La formula infatti prevede che per qualificarsi alla finale sia necessario vincere due partite (su tre): le venete si sono quindi messe nella migliore condizione, mettendo così pressione alla squadra di Tettamanti, reduce da nove vittorie consecutive prima di questa battuta d’arresto. (Foto: F. Rubin/LVF)

Altrafratte ha messo fin da subito in difficoltà la squadra di Busto Arsizio, lavorando bene a muro, spingendo con il servizio e attaccando bene grazie alla prestazione di Martina Stocco, votata MVP dell’incontro. La Futura ha risposto, viaggiando però a corrente alternata senza riuscire a dare seguito al buon terzo set, l’unico vinto da Rebora e compagne.

La Nuvolì infatti ha iniziato bene, vincendo il testa a testa del primo set (25-23) confermandosi anche nel secondo parziale, con punteggio appena più largo (25-21). Altra frazione molto equilibrata, la terza, in cui però questa volta Busto Arsizio ha guadagnato un vantaggio dopo la metà del set e lo ha difeso sino al 23-25 siglato da Enneking. Poi però Padova ha fatto la voce grossa, trascinata dai punti di Mazzon, e vinto nettamente il quarto set (25-18) chiudendo così il match sul 3-1.

Le venete hanno messo a segno 12 muri contro i soli 4 delle lombarde che in attacco sono andate a segno solo con il 36% di efficienza. Taborelli ha messo a terra 19 palloni attaccando con il 40% ma Enneking è stata limitata a 15 punti; brava Longobardi al servizio (ben 4 aces sui 12 punti totoali) e Rebora (1o punti, due a muro). Tra le padrone di casa spiccano i 24 punti di Mazzon seguita dagli 11 ciascuono per Catania e Fiorio.

«Abbiamo rischiato il giusto e molte volte siamo riusciti a tenere la loro ricezione un po’ più bassa delle loro medie – ha detto Tettamanti dopo la partita – Il problema è che poi non abbiamo sfruttato quelle occasioni in cui riuscivamo a contrattaccare, anche per merito di Padova che si è confermata ben organizzata. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso ma ci è mancata la costanza. Conosciamo il valore di Altafratte, del loro gioco e infatti l’hanno dimostrato. Sabato verranno da noi per chiudere il discorso; studieremo quello che possiamo cambiare, dove dobbiamo rischiare di più e osare».

Nuvolì Altafratte Padova-Futura Volley Giovani 3-1

(25-23, 25-21, 23-25, 25-18)

Altafratte: Stocco 8, Mazzon 24, Bovo 8, Catania 11, L. Esposito 9, Fiorio 11, Maggipinto (L), Sposetti Perissinot, Bozzoli 1, Hanle, Romanin. N.e. Masetto (L2), Pedrolli, Moroni. All. Sinibaldi.

FVG Busto A.: Sassolini 1, Taborelli 19, Rebora 10, Farina 9, Longobardi 12, Enneking 15, Blasi (L), Orlandi 1, Sormani, Nella. N.e. Alberti, Talarico, Ternava, Aina (L2). All. Tettamanti.

Note – Durata set: 28’, 26’, 30’, 25’; tot. 2h. Altafratte: battute sbagliate 10, vincenti 6, ricezione positiva 53% (perfetta 28%), attacco 40%, muri 12. Futura: battute sbagliate 15, vincenti 6, ricezione positiva 62% (perfetta 22%), attacco 36%, muri 4.