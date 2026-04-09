Gabriele Bessega sfiora il successo nella tappa del Giro della Loira
Il 22enne di Samarate della Polti entra nella fuga buona e viene battuto solo dal veterano danese Kamp: a una frazione dal termine è secondo in classifica e leader dei giovani
Tommaso chiama, Gabriele risponde. In questo primo scorcio di stagione nel ciclismo professionistico, i migliori risultati targati Varese sono appannaggio dei due gemelli di Samarate, i Bessega, entrambi in forza alla Polti VisitMalta di Ivan Basso.
Tommaso aveva ottenuto il podio – terzo – lo scorso 26 marzo in una tappa della Settimana Coppi e Bartali; oggi – giovedì 9 aprile – Gabriele ha migliorato quel piazzamento chiudendo al secondo posto la terza frazione del Giro della Loira, in Francia. Vittoria sfiorata ma anche maglia di leader mancata di un soffio: a vincere sul traguardo di Sainte-Suzanne-et-Chammes è stato il veterano danese Alexander Kamp (Uno-X) che grazie agli abbuoni è ora al comando della graduatoria con 2″ di vantaggio sul 22enne varesotto. (foto Sprintcycling / Team PLV)
Kamp e Bessega facevano parte del gruppo di sei corridori che hanno portato a termine la fuga giusta: nel finale di gara la Pinarello Q36.5 ha provato a ricucire ma ha fallito nell’intento per 6″. Il francese Theot e lo spagnolo Sorarrain hanno attaccato nell’ultimo chilometro senza fare la differenza e quindi la volata conclusiva ha premiato l’ex campione nazionale danese con il giovane della Polti che non ha potuto opporsi, ma è stato bravo a battere i francesi L’Hote (Decathlon) e il quotato Thomas (Cofidis).
Per Bessega quindi, secondo posto di giornata, secondo nella generale ma anche primo nella classifica dedicata ai giovani con 2″ di vantaggio sullo stesso L’Hote e 15″ sul compagno di squadra Dario Igor Belletta, altra nota lieta per la Polti-VisitMalta anche se il team è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. A questo punto però, la tappa conclusiva di venerdì 10 è aperta a tante soluzioni: in programma ci sono 179 chilometri tra Brûlon e Le Mans con un tracciato reso nervoso da diversi saliscendi. Tenere la maglia bianca sarà il primo obiettivo per Bessega, poi chissà…
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