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Gabriele Di Luca ospite a “La Materia del Giorno”: il teatro di Carrozzeria Orfeo si racconta in diretta

Giovedì 9 aprile alle 16.00 il drammaturgo e regista presenterà il nuovo spettacolo "Misurare il salto delle rane" sui canali social di VareseNews

Generico 06 Apr 2026

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro contemporaneo e della narrazione d’autore. Giovedì 9 aprile, alle ore 16.00, il drammaturgo e regista Gabriele Di Luca sarà ospite de “La Materia del Giorno”, il format di approfondimento in diretta streaming con cui VareseNews presenta i protagonisti e i temi più caldi dell’attualità e della cultura.

Al centro dell’intervista ci sarà l’ultimo lavoro di Carrozzeria Orfeo, Misurare il salto delle rane, fresco vincitore del Premio della Critica A.N.C.T. 2025 come miglior spettacolo dell’anno. Un’opera che mescola ironia e dramma, esplorando l’universo femminile tra le nebbie e i misteri di un borgo di pescatori negli anni ’90.

Un viaggio dietro le quinte

Durante la diretta, Di Luca, classe 1981, originario di Cazzago Brabbia, racconterà la genesi di questa dark comedy che approderà al Teatro Intred di Varese il prossimo 19 aprile. Sarà l’occasione per approfondire la poetica di una delle compagnie più innovative del panorama italiano, capace di unire un linguaggio “pop” e accessibile a riflessioni profonde sulla condizione umana, sulla resilienza e sulla violenza di genere.

Il format permetterà di scoprire i dettagli della costruzione dei personaggi – interpretati da Elsa Bossi, Chiara Stoppa e Noemi Apuzzo – e il significato simbolico del “salto”, metafora di una metamorfosi necessaria per superare i traumi del passato.

Dove seguire la diretta

L’incontro con Gabriele Di Luca potrà essere seguito in tempo reale su tutti i canali di VareseNews.

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Tommaso Guidotti
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Pubblicato il 08 Aprile 2026
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