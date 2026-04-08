Gabriele Di Luca ospite a “La Materia del Giorno”: il teatro di Carrozzeria Orfeo si racconta in diretta
Giovedì 9 aprile alle 16.00 il drammaturgo e regista presenterà il nuovo spettacolo "Misurare il salto delle rane" sui canali social di VareseNews
Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro contemporaneo e della narrazione d’autore. Giovedì 9 aprile, alle ore 16.00, il drammaturgo e regista Gabriele Di Luca sarà ospite de “La Materia del Giorno”, il format di approfondimento in diretta streaming con cui VareseNews presenta i protagonisti e i temi più caldi dell’attualità e della cultura.
Al centro dell’intervista ci sarà l’ultimo lavoro di Carrozzeria Orfeo, Misurare il salto delle rane, fresco vincitore del Premio della Critica A.N.C.T. 2025 come miglior spettacolo dell’anno. Un’opera che mescola ironia e dramma, esplorando l’universo femminile tra le nebbie e i misteri di un borgo di pescatori negli anni ’90.
Un viaggio dietro le quinte
Durante la diretta, Di Luca, classe 1981, originario di Cazzago Brabbia, racconterà la genesi di questa dark comedy che approderà al Teatro Intred di Varese il prossimo 19 aprile. Sarà l’occasione per approfondire la poetica di una delle compagnie più innovative del panorama italiano, capace di unire un linguaggio “pop” e accessibile a riflessioni profonde sulla condizione umana, sulla resilienza e sulla violenza di genere.
Il format permetterà di scoprire i dettagli della costruzione dei personaggi – interpretati da Elsa Bossi, Chiara Stoppa e Noemi Apuzzo – e il significato simbolico del “salto”, metafora di una metamorfosi necessaria per superare i traumi del passato.
Dove seguire la diretta
L’incontro con Gabriele Di Luca potrà essere seguito in tempo reale su tutti i canali di VareseNews.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.