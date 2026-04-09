Gallarate celebra la figura di Amadeo Peter Giannini con una mostra e uno spettacolo

La rivoluzione del credito arriva nel cuore di Gallarate attraverso la storia dell’uomo che inventò la banca per tutti. In occasione del suo venticinquesimo anniversario, il Centro Culturale Tommaso Moro organizza una mostra dedicata ad Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America e pioniere del sostegno ai piccoli risparmiatori e ai grandi sognatori del Novecento. L’esposizione, dal titolo «Non si può morire per un dollaro», sarà allestita nella Chiesa di San Pietro dal 19 al 26 aprile 2026.

Un banchiere per gli invisibili

Amadeo Peter Giannini non è stato un banchiere tradizionale: figlio di immigrati italiani, scelse di dare fiducia a chi non aveva garanzie, trasformando la banca in un servizio accessibile a tutti e non solo ai ricchi. Fu proprio grazie al suo intuito e al suo credito che presero vita progetti iconici e carriere leggendarie, da Walt Disney a Charlie Chaplin, fino alla realizzazione del Golden Gate Bridge di San Francisco.

Il programma degli appuntamenti

Il percorso di approfondimento inizia il 17 aprile alle ore 21.00 presso l’Aula Magna della Scuola Sacro Cuore con un incontro di presentazione. Interverranno l’Onorevole Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona e Deputato, l’Ingegnere Franco Cavallaro, CEO di R.Pierre Spa, e Paolo Nardi, curatore della mostra realizzata originariamente per il Meeting di Rimini.

Le celebrazioni proseguiranno poi a giugno con un momento di spettacolo. «Qua la mano!» – la narrazione teatrale di e con Carlo Pastori – porterà in scena la vita e l’opera di Giannini il 5 giugno alle 21.00, sempre presso la Scuola Sacro Cuore con ingresso libero.

Orari e visite per le scuole

La mostra, patrocinata dal Comune di Gallarate, osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, mentre il sabato e la domenica sarà aperta anche la mattina dalle 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. Le mattine dei giorni feriali sono riservate esclusivamente alle scolaresche su prenotazione. Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione via email o telefonicamente.