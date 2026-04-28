Gallarate dio, patria e (poca) famiglia e il 19enne che sogna di fare il sindaco di Luino



Parliamo di nuovo delle gravi difficoltà della Fondazione delle scuole materne dopo i tagli da parte dell’amministrazione comunale di Gallarate e della protesta dei genitori per la maestra che non c’è più. Abbiamo intervistato il giovanissimo candidato sindaco di una lista civica di Luino (ha solo 19 anni). Parliamo degli olandesi che vogliono entrare nella Pro Patria per rilanciarla dopo la retrocessione in serie D. E poi tante altre notizie e storie