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Gavirate rilancia l’incubatoio di Groppello con il progetto Tinella Bio Park

Presentato il progetto che unisce tutela ambientale, ripopolamento ittico e attività didattiche per le scuole del territorio

presentazione progetto tinella bio park

Serata partecipata a Gavirate per la presentazione del progetto “Tinella Bio Park”, destinato a rilanciare l’incubatoio di Groppello e a rafforzare il ruolo del territorio nella tutela e valorizzazione del lago di Varese. L’iniziativa punta a coniugare ambiente, didattica e collaborazione tra enti e associazioni.

Il progetto per il lago

Al centro del progetto c’è il recupero dell’incubatoio alla foce del Tinella, con strutture dedicate al ripopolamento della fauna ittica autoctona. «Un evento corale, in cui si dimostra che la collaborazione fra enti e associazioni produce effetti positivi per tutti» ha commentato il vicesindaco Roberto Zocchi.

Il sistema prevede vasche alimentate con acqua del lago e interventi per favorire la riproduzione naturale dei pesci, anche grazie a strutture in fascine già posizionate sul fondale.

Un polo didattico-naturalistico

Accanto all’aspetto ambientale, il Tinella Bio Park avrà una forte vocazione educativa. «È fondamentale lavorare sulla conoscenza delle nuove generazioni» ha sottolineato l’assessore Marta Meggiolaro. Il progetto coinvolgerà diverse associazioni e proporrà percorsi didattici per scuole di ogni ordine e grado.

Prevista anche la realizzazione di un’aula nel parco di Groppello e di un percorso natura con pannelli informativi, oltre alla possibilità di accedere a un “Acqua Lab” di Alfa.

Il ruolo di Gavirate

Il primo passo sarà il coinvolgimento delle scuole locali in un progetto pilota. «Si conferma ancora una volta il ruolo centrale di Gavirate per il nostro lago» ha dichiarato il sindaco Massimo Parola.

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Pubblicato il 20 Aprile 2026
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