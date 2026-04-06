Gazebo del MAV in piazza Podestà a Varese, focus su viale Belforte e ciclabile

Il MAV- Movimento Angelo Vidoletti sarà presente con un gazebo in piazza Podestà sabato 18 aprile, dalle 10 alle 18, per dare voce ai residenti e ai commercianti di Viale Belforte contro le criticità legate alla nuova ciclabile.

«Viale Belforte non è solo una strada, ma una comunità fatta di persone, famiglie e attività. Senza i negozi, rischia di trasformarsi in una realtà degradata, con un possibile aggravarsi dei problemi di sicurezza – spiega Stefania Bardelli, referente del movimento – I varesini ci mettono la faccia, senza paura e senza filtri, raccontando ciò che vivono realmente. I video pubblicati sulla nostra pagina Facebook lo dimostrano chiaramente. Questa è la risposta di chi non si sente più ascoltato: una forma di partecipazione autentica e concreta, fatta di coraggio e responsabilità. Una partecipazione che evidenzia una distanza ormai siderale tra i cittadini e quei politici che si definiscono ancora del territorio, ma che non lo vivono né lo ascoltano. Lasciamoli chiusi a Palazzo Estense o al Teatro Santuccio: qui fuori, la rivoluzione dal basso sta prendendo forma».

Il gazebo sarà anche un’occasione per confrontarsi anche sulle altre criticità della città e proporre insieme soluzioni concrete, che andranno ad arricchire il programma elettorale del MAV.