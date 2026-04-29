Gazzada, Malnate e Laveno e Mesenzana: ambulatori medici temporanei per oltre 5000 cittadini

Con la chiusura dell’Ambulatorio temporaneo di Daverio dal prossimo primo maggio, sono quattro i punti dedicati ai pazienti rimasti senza medico curante nel territorio di Asst Sette Laghi.

Ambulatori medici temporanei di ASST Sette Laghi: aggiornamenti al 1° maggio 2026

In vista del 1° maggio 2026, la Sette Laghi ha comunicato una serie di aggiornamenti relativi agli Ambulatori Medici Temporanei (AMT) attivati sul territorio della provincia di Varese. Le modifiche riguardano cessazioni e rimodulazioni degli orari, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale ai cittadini rimasti senza medico di medicina generale.

Daverio: cessazione AMT e trasferimento a Gazzada Schianno

Con la conclusione dell’impegno del medico a Daverio, i pazienti che erano seguiti a Daverio si sposteranno a Gazzada dove uno dei medici che era andato in pensione a febbraio ha deciso di rientrare mettendo a disposizione alcune ore di attività. Qui fanno riferimento i “pazienti orfani ( senza più medico di riferimento) dei comuni dell’area Da Buguggiate a Daverio, da Mornago a Gazzada. In tutto sono 2500 cittadini che potranno rivolgersi all’ambulatorio aperto 25 ore a settimana.

Laveno Mombello resta aperto anche a maggio

Prosegue anche nel mese di maggio a Laveno Mombello l’AMT temporaneo e straordinario presso la sede della continuità assistenziale (via Ceretti 8), con accesso libero. L’ambulatorio è stato attivato si riferiscono i pazienti del medico di Cocquio Treviso andato in pensione. La situazione, però, è in via di miglioramento: dagli iniziali 1500 cittadini senza curante si è scesi a 800 che devono rivolgersi al servizio temporaneo.

L’ambulatorio temporaneo di Malnate resta aperto e amplia gli orari

Continua anche a maggio l’offerta temporanea di Malnate in via Kennedy Gli attuali orari in vigore fino a fine aprile, verranno ampliati grazie alla disponibilità di un medico in più. I cittadini interessati sono circa 1500.

L’ambulatorio di Mesenzana

Con la decisione di spostarsi del medico di base, i quasi 1000 cittadini fanno riferimento all’ambulatorio attivato nel comune aperto 6 ore a settimana.

Indicazioni per i cittadini:

Dal 13 aprile è inoltre attivo il servizio email per la richiesta di ricette: amt.varese@asst-settelaghi.it, con evasione entro circa 3 giorni. Per semplici prescrizioni non è necessario recarsi in ambulatorio.

Continuità assistenziale sempre attiva

Resta sempre disponibile il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) al numero 116117, attivo: