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Gazzada Schianno, tutti insieme per la pulizia del territorio

La "Giornata del Verde pulito" si terrà domenica 19 aprile: ritrovo alle 14 nel parco di Villa De Strens. Iscrizioni entro giovedì 16 aprile

Bosco - Verde - Ambiente

Una giornata per prendersi cura dell’ambiente e rafforzare il senso di comunità. È questo lo spirito della “Giornata del Verde Pulito”, in programma domenica 19 aprile a Gazzada Schianno. L’iniziativa è promossa dal Comune insieme al Gruppo di Coordinamento delle Associazioni e si rivolge a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccoli in un momento concreto di attenzione al territorio.

Il ritrovo è fissato alle 14 al Parco di Villa De Strens, dove verrà distribuito il materiale necessario e organizzati i gruppi di lavoro. A partire dalle 14.30 i partecipanti, affiancati dai volontari delle associazioni locali, si divideranno nelle diverse zone del paese per dare il via alle attività di pulizia.

L’evento è aperto a tutti: bambini (accompagnati dai genitori), ragazzi e adulti. Un’occasione non solo per contribuire a rendere più pulito il paese, ma anche per vivere un pomeriggio di condivisione e collaborazione tra cittadini. Al termine delle attività è previsto un momento conviviale con una merenda offerta a tutti i ragazzi partecipanti, per chiudere la giornata in un clima di festa.

Per facilitare l’organizzazione è richiesta l’iscrizione preventiva, da effettuare entro giovedì 16 aprile inviando una mail all’indirizzo comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà annullata.

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Pubblicato il 07 Aprile 2026
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