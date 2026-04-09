“Generoso e sempre pronto al sorriso”: sabato 11 aprile l’ultimo saluto a Matteo

Anche la comunità di Biumo piange Matteo Syku, lo studenti di 18 anni del liceo Ferraris.

A ricordarlo è don Matteo Missora, responsabile della pastorale giovanile della comunità beato Samuele Marzorati: « Dalla prima superiore, Matteo era animatore. Un ragazzo generoso, sempre disponibile e pronto al sorriso. Tutti gli volevano bene da bambini ai ragazzi che seguiva. Era capace di mettersi al servizio».

I funerali di Matteo di svolgeranno sabato 11 aprile alle ore 15 e saranno preceduti dalla recita del rosario alle 14.30. La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa dei SS Pietro e Paolo di Biumo Inferiore e sarà presieduta dal parroco don Maurizio Cantù.

Per lasciare un ricordo