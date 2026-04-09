Varese News

Necrologie

“Generoso e sempre pronto al sorriso”: sabato 11 aprile l’ultimo saluto a Matteo

Don Matteo Missora ricorda Matteo Syku, lo studente di 18 anni del liceo Ferraris scomparso prematuramente. I funerali si terranno nel pomeriggio di sabato

matteo liceo ferraris

Anche la comunità di Biumo piange Matteo Syku, lo studenti di 18 anni del liceo Ferraris.

A ricordarlo è don Matteo Missora, responsabile della pastorale giovanile della comunità beato Samuele Marzorati: « Dalla prima superiore, Matteo era animatore. Un ragazzo generoso, sempre disponibile e pronto al sorriso. Tutti gli volevano bene da bambini ai ragazzi che seguiva. Era capace di mettersi al servizio».

I funerali di Matteo di svolgeranno sabato 11 aprile alle ore 15 e saranno preceduti dalla recita del rosario alle 14.30. La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa dei SS Pietro e Paolo di Biumo Inferiore e sarà presieduta dal parroco don Maurizio Cantù.

Per lasciare un ricordo

MATTEO SYKU

 

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.