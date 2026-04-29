Geopolitica e vita quotidiana, il sindacato alla prova dei nuovi equilibri globali
A Varese il consiglio generale della Fnp Cisl dei Laghi: tra tensioni internazionali e welfare, al centro responsabilità, Europa e tutela dei pensionati
La geopolitica non è più una materia distante, confinata ai vertici internazionali: entra nelle case attraverso il costo dell’energia, nelle pensioni erose dall’inflazione, nella tenuta del sistema sanitario. È da questa consapevolezza che ha preso le mosse il consiglio generale della Fnp Cisl dei Laghi, riunito a Varese per analizzare gli scenari globali e le loro ricadute concrete sui territori. (foto sopra da sinistra: Daniele Magon, Roberto Pezzani e Sergio Marcelli)
LE GRANDI TRASFORMAZIONI
Ad aprire i lavori il segretario generale Dario Grilanda, che ha richiamato il peso delle trasformazioni in atto. Dalla guerra in Ucraina alla sicurezza energetica, fino alle nuove sfide legate a sovranità digitale e intelligenza artificiale. Temi che, sempre più, incidono direttamente sulle politiche sociali.
Il quadro internazionale è stato tracciato dalla giornalista Marta Ottaviani, che ha descritto un sistema globale ormai multipolare, segnato dalla competizione tra grandi potenze e dal ruolo crescente di attori intermedi. Materie prime, migrazioni, rotte commerciali e demografia sono i driver di un cambiamento profondo. Da qui il monito all’Europa: rafforzare la propria coesione, perché «divisi non si va da nessuna parte».
RESPONSABILITÀ E CONVIVENZA CIVILE
Al centro del dibattito anche l’intervento del segretario generale Fnp Cisl Roberto Pezzani, che ha posto l’accento sul tema della responsabilità. «Senza responsabilità si rischia di distruggere la convivenza civile», ha affermato, mettendo in guardia da una politica sempre più aggressiva. Il sindacato, al contrario, deve continuare a rappresentare “l’opposto della logica muscolare”, dialogo, ascolto e mediazione. Una responsabilità che si traduce anche nella capacità di leggere il legame tra scenari globali e vita quotidiana.
Le tensioni internazionali, le crisi energetiche e le trasformazioni industriali incidono direttamente su lavoro, pensioni e welfare. In particolare l’Italia, con una crescita debole e un elevato debito pubblico, risulta più esposta, con minori margini di intervento e maggiori pressioni sui sistemi di protezione sociale.
UN’EUROPA PIÙ FORTE
Da qui la necessità, sottolineata da Pezzani, di un’Europa più forte e integrata, capace di politiche comuni su energia, investimenti e protezione sociale. Senza questo salto di qualità, il rischio è lasciare i singoli Stati soli di fronte a crisi globali sempre più complesse.
Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche Sergio Marcelli, che ha indicato nei prossimi mesi un passaggio decisivo per gli equilibri europei, e Daniele Magon, che ha richiamato la necessità di investire sul futuro e sulle nuove generazioni. Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha infine evidenziato come le crisi globali producano effetti immediati anche a livello locale, imponendo agli enti una capacità di adattamento sempre più rapida.
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